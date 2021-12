Video/ Cesena Montevarchi (3-1) highlights e gol: Bortolussi è di un’altra categoria!

Il Cesena aveva bisogno di ritrovare al più presto i tre punti dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa in casa della Virtus Entella, e tra le mura amiche dell’Orogel Stadium la squadra di Viali si rimette in carreggiata grazie al successo per 3-1 sul Montevarchi, neopromossa che ha comunque dato filo da torcere ai romagnoli, soprattutto nel secondo tempo come scopriamo nel video Cesena Montevarchi 3-1. Gara che viene subito indirizzata dai padroni di casa: Tonin si invola verso la porta di Giusti che per fermarlo non ha altra scelta ed è costretto a uscire dai pali, arrestandone la corsa in modo rude e falloso. L’arbitro Cherchi non ha alcun dubbio e indica prontamente il dischetto, dagli undici metri va Bortolussi, esecuzione perfetta e ottavo gol in campionato per l’attaccante classe 1996. Gli aquilotti provano a reagire ma poco prima dell’intervallo Bassano sbaglia il disimpegno, indovinate chi ne approfitta per firmare il raddoppio? Proprio lui, il numero 20 che sale a quota 9 nella classifica dei marcatori, meglio di lui soltanto Magnaghi del Pontedera.

Nella ripresa i ragazzi di Malotti sono comunque bravi ad accorciare le distanze grazie all’autogol di Gonnelli che nel maldestro tentativo di deviare un tiro di Jallow che con ogni probabilità si sarebbe spento sul fondo, beffa il suo portiere Nardi che viene così scavalcato dalla traiettoria del pallone. I giocatori del Cesena si spaventano e quelli del Montevarchi ritrovano coraggio dando l’assalto all’area di rigore avversaria, Gambale in girata prova a sorprendere l’estremo difensore locale che fa buona guardia in mezzo i pali, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Carpani sfiora il palo. Nel recupero con gli ospiti sbilanciati in avanti Bortolussi manca l’appuntamento con la tripletta, dall’altra parte il nuovo entrato Doratiotto – che ha giocato anche in Serie A con la maglia del Cagliari – fallisce il due pari e sull’ennesimo capovolgimento di fronte, a porta completamente spalancata, ci pensa il giovanissimo Berti, classe 2004, a mettere il punto esclamativo e a dare il via alla festa in panchina e sugli spalti. Il Cesena resta così a -4 da Modena e Reggiana, entrambe vittoriose le due capoliste del girone B di Serie C.

VIDEO CESENA MONTEVARCHI 3-1, IL TABELLINO

CESENA-MONTEVARCHI 3-1 (2-0)

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Favale (84’ Mulè); Ilari, Steffé (84’ Rigoni), Missiroli (64’ Ardizzone); Pierini (64’ Zecca), Tonin (78’ Berti); Bortolussi. All. William Viali.

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Dutu, Tozzuolo, Martinelli (90’+2’ Doratiotto); Lischi, Barranca, Amatucci, Bassano (46’ Carpani); Mercati (67’ Mionic); Jallow, Gambale (90’+1’ Lunghi). All. Roberto Malotti.

ARBITRO: Luca Cherchi (sez. di Carbonia).

AMMONITI: 2’ Giusti (M), 85’ Gambale (M):

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 3’ rig. e 38’ Bortolussi (C), 61’ aut. Gonnelli (M), 90’+6’ Berti (C).



