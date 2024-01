Video/ Cesena Olbia (1-0) gol e highlights: la rete Corazza vale il primo posto (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA OLBIA: SINTESI

Video Cesena Olbia che evidenzia un dominio praticamente totale da parte dei padroni di casa. Subito molto attivo Kargbo che cerca di ubriacare i suoi avversari. Va vicinissimo al gol Corazza che però non si dispera più di tanto in quanto è proprio lui a portare in vantaggio i suoi. Facile tap-in da parte dell’attaccante che chiude in porta una palla vacante all’interno dell’area di rigore. Ci prova anche Varone con un tentativo aereo che però non si concretizzano nel migliore dei modi. Nel corso di 45 minuti cartellini gialli per Saber Hreich, Silvestri e Prestia in casa Cesena mentre Nanni e Palomba per gli ospiti.

Si apre il secondo tempo con l’occasione super per il Cesena. Ancora una volta la formazione bianconera va vicinissimo raddoppio, questa volta con l’imbucata da parte di Adamo. Il calciatore trova il palo dalla lunga distanza. L’occasione più importante e decisamente quella di Adamo che dopo aver beccato il palo cerca ancora una volta una conclusione che viene però respinta dagli avversari. De Rose dialoga con Corazza mettendolo davanti la porta, ma quest’ultimo spreca a pochi passi. Nel finale pericolosa anche la squadra ospite con l’azione in verticale che porta a calciare il numero 10 Daniele Ragatzu e però non inquadra la porta. Cesena che vola al primo posto superando il Torres.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA OLBIA: IL TABELLINO

CESENA: Pisseri M. (Portiere), Pieraccini S., Prestia G., Silvestri L., Adamo E., Varone I. (dal 12′ st Francesconi M.), De Rose F., Donnarumma D., Hraiech S. (dal 1′ st Berti T.), Kargbo A. (dal 13′ st Shpendi C.), Corazza S.. A disposizione: Chiarello R., Coccolo L., David A., Giovannini A., Ogunseye R., Piacentini M., Pierozzi E., Pitti E., Siano A. (Portiere), Veliaj G. (Portiere)

OLBIA: Rinaldi F. (Portiere), Palomba L. (dal 1′ st Mordini D.), Bellodi G., Motolese M., Arboleda C., Dessena D., Biancu R., Montebugnoli M. (dal 29′ st Schiavone A.), Ragatzu D., Contini G. (dal 41′ st Scapin T.), Nanni N.. A disposizione: Caggiu M., Gennari M., Incerti D. F., La Rosa L., van der Want M. (Portiere), Zallu F., Zanchetta F.

Reti: al 20′ pt Corazza S. (Cesena) .

Ammonizioni: al 22′ pt Hraiech S. (Cesena), al 25′ pt Prestia G. (Cesena), al 45′ pt Silvestri L. (Cesena) al 13′ pt Nanni N. (Olbia), al 43′ pt Palomba L. (Olbia), al 17′ st Motolese M. (Olbia), al 25′ st Mordini D. (Olbia), al 34′ st Biancu R. (Olbia).

