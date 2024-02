Video/ Cesena Pineto (2-0) gol e highlights: Corazza-Ogunseye, capolista spietata (Serie C, 25 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA PINETO (2-0): LA PARTITA

Il Cesena batte con merito il Pineto (e un pò di fatica, nonostante il 2-0 finale) tra le mura amiche del “Dino Manuzzi – Orogel Stadium” e risponde alla vittoria della Torres: altra prova di forza della capolista del girone B della Serie C che ottiene la settima vittoria consecutiva -record per i romagnoli- e rimanda a -12 i sardi. La sfida tra l’undici di Domenico Toscano e la matricola terribile abruzzese di Roberto Beni però è stata gara vera per almeno un tempo: nella prima frazione, dopo due chance per il Cavalluccio in avvio (grande anche il numero uno ospite, Tonti) è Pisseri a salvare i padroni di casa su Gambale. Poi, nel recupero, l’espulsione del portiere biancazzurro per gioco pericoloso su Corazza cambia l’inerzia della gara.

Nella ripresa, col Pineto in 10, si assiste a un monologo bianconero grazie all’ingresso del guizzante Kargbo. Dopo una chance in avvio e un rigore chiesto dall’attaccante della Sierra Leone, è lo stesso Kargbo che serve a Corazza al 65′ il cioccolatino che vale l’1-0. Sbloccata la sfida, per i padroni di casa è tutta discesa: per gli abruzzesi c’è solo un’occasione di testa per De Santis, mentre sull’altro versante il neo entrato Ogunseye mette il risultato al sicuro con un tiro sotto l’incrocio all’81’. Con questo successo il Cesena sale a quota 71, miglior squadra della Serie C con 22 vittorie e intravede la Serie B: KO un buon Pineto, penalizzato da 45′ in inferiorità numerica e che resta al decimo posto a 36 punti, con un certo margine ancora sulla zona calda.

CESENA: Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo (dal 29′ st Pierozzi), De Rose, Francesconi (dal 15′ st Varone), Donnarumma, Berti (dal 1′ st Kargbo), Shpendi C., Corazza (dal 30′ st Ogunseye). A disposizione: Klinsmann, Siano, Chiarello, Hraiech, Coccolo, Piacentini, David. Allenatore: Domenico Toscano.

PINETO: Tonti, Borsoi, Villa, De Santis, Baggi ( dal 32′ st Della Quercia), Sannipoli ( dal 32′ st Foglia), Lombardi, Germinario ( dal 23′ st Njambe), Teraschi (dal 1′ st Chakir), Volpicelli, Gambale (dal 48’ pt Mercorelli). A disposizione: Grilli, Manu, Macario, Iaccarino, Pellegrino. Allenatore: Roberto Beni

Ammoniti: Corazza (C), Kargbo (C), Ogunseye (C), Sannipoli (P).

Espulso: 46′ pt Tonti (P).

Reti: 20′ st Corazza (C), 36′ st Ogunseye (C).

