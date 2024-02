Diretta/ Cesena Pineto (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (25 febbraio 2024)

DIRETTA CESENA PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Passiamo ora alle statistiche relative al prematch di Cesena Pineto, cercando di evidenziare attraverso i numeri quello che poi noi attraverseremo nei prossimi novanta minuti: il Cesena è in un momento di forma eccezionale, con una striscia positiva di 6 gare in Serie C e ben 4 vittorie consecutive ottenute in casa. Tuttavia, sembra che la squadra abbia una tendenza a segnare maggiormente tra i minuti 16 e 30, con il 18% dei suoi gol realizzati in questa finestra temporale.

Per la formazione abruzzese invece dimostra di essere particolarmente pericoloso nel finale di partita, con il 46% dei suoi gol segnati tra i minuti 76 e 90. Inoltre, quando il Pineto si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta, ha una notevole probabilità di vincere la partita, con un tasso di successo dell’83%. Una gara tutta da vivere che già stiamo pregustando e continueremo a fare grazie alle formazioni ufficiali, la diretta di Cesena Pineto sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

CESENA PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Cesena Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Pineto e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CESENA PINETO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Cesena Pineto è una gara quasi inedita per la storia delle due formazioni. Le gare giocate tra queste due società sono al momento tre con due vittorie per il Pinetola squadra abruzzese ed un risultato di pareggio. Cesena, attualmente capolista, che non ha mai battuto questa squadra e che vorrà di certo invertire la rotta in questi 90 minuti. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato il 18 novembre del 2018 quando il Pineto è riuscito ad avere la meglio con il risultato di 1-0.

Successo anche nella gara di ritorno imponendosi allo stadio Dino Manuzzi con il parziale di 1-2. Le due formazioni si sono affrontate anche nel settore professionistico, nel corso della nona giornata del campionato di serie C girone B. Gol iniziale da parte dell’attaccante Simone Corazza che è stato ripreso da Emilio Volpicelli, centravanti della formazione neopromossa. (Marco Genduso)

CESENA PINETO: CAPOLISTA PER TORNARE A +12!

Cesena Pineto, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Capolista sempre più in fuga, i romagnoli dominano il girone B con 9 punti di vantaggio sulla Torres seconda e con una partita disputata in meno finora rispetto ai sardi. Quella in casa del Sestri Levante è stata la sesta vittoria consecutiva per il Cesena, chiamato ora a confermarsi contro gli abruzzesi.

Il Pineto sta provando a risollevarsi dopo un momento di flessione e la vittoria interna contro l’Olbia di domenica scorsa è stata la seconda consecutiva, interrompendo un digiuno di nove partite consecutive che aveva fatto scivolare gli abruzzesi indietro in classifica. Ora il Pineto è nono nel girone B, in zona play off e con concrete possibilità, a patto di ritrovare continuità, di candidarsi per la qualificazione alla post-season.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PINETO

Le probabili formazioni della diretta Cesena Pineto, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri, Piacentini, Ciofi, Prestia; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Bumbu; Corazza, Shpendi. Risponderà il Pineto allenato da Roberto Beni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti, Evangelisti, Villa, Borsoi, De Santis, Ingrosso, Baggi, Terarschi, Gambale, Amadio, Chakir.

CESENA PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











