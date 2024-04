Video/ Cesena Recanatese (3-0) gol, highlights: due volte Berti, raggiunta quota 92 (serie C, 15 aprile 2024)

Video Cesena Recanatese che racconta subito un inizio molto aggressivo da parte della squadra di casa che nonostante la promozione già acquisita parte subito a mille. La gara si sblocca dopo appena 10 minuti grazie alla rete del giovane centrocampista Tommaso Berti. Nemmeno il tempo di esultare e lo stadio Dino Manuzzi dice Cesena esplode di felicità per il raddoppio che porta la firma di Simone Corazza. L’esperto attaccante realizza così la sua rete numero 10, seconda consecutiva dopo quella messa a segno affrontando i bianconeri della Juventus U23.

Diretta/ Cesena Recanatese (risultato finale 3-0): vittoria per mister Toscano (oggi 15 aprile 2024)

Dopo 45 minuti il direttore di gara manda le squadre all’intervallo. Il secondo tempo della sfida evidenzia una grande prestazione da parte dell’attaccante ex Cagliari Melchiorri. Nel corso del secondo tempo due grandi occasioni, una di testa l’altra invece salvata dall’intervento in extremis del difensore Piacentini. Tris padroni di casa con Berti che conferma il suo ottimo momento di forma realizzando il sesto gol in campionato. Cesena che gestisce il vantaggio e che vince ancora anche contro la formazione giallorossa. Adesso i punti del Cesena sono 92.

VIDEO CESENA RECANATESE: IL TABELLINO

CESENA: Siano A. (Portiere), Ciofi A. (dal 28′ st Coccolo L.), Prestia G., Pieraccini S., Adamo E. (dal 9′ st Pierozzi E.), De Rose F. (dal 28′ st Varone I.), Hraiech S. (dal 10′ st Francesconi M.), Donnarumma D. (dal 16′ st David A.), Berti T., Corazza S., Kargbo A.

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Shiba C., Ferrante E., Veltri A., Raimo A., Raparo M. (dal 1′ st Morrone B.), Carpani G., Pelamatti A. (dal 25′ st Longobardi G.), Sbaffo A. (dal 42′ st Fiorini M.), Lipari M. (dal 18′ pt Mazia A.), Melchiorri F. (dal 25′ st Ahmetaj M.).

Reti: al 10′ pt Berti T. (Cesena) , al 20′ pt Corazza S. (Cesena) , al 45′ st Berti T. (Cesena) .

VIDEO CESENA RECANATESE: GOL E HIGHLIGHTS













