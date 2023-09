DIRETTA CESENA SPAL/ Video streaming tv: ci sono 12 incroci nel terzo millennio (Serie C, 27 settembre 2023)

DIRETTA CESENA SPAL: I TESTA A TESTA

La diretta di Cesena Spal ci consegna una partita che nel corso della storia ha avuto parecchi precedenti: sono però pochi quelli recenti, nel terzo millennio parliamo di 12 sfide con un bilancio a favore degli estensi, che hanno vinto quattro volte contro le tre dei romagnoli, dunque con anche cinque pareggi. Non si gioca poi da molto, vale a dire dal campionato di Serie B 2016-2017: allora al Dino Manuzzi era finita 1-1, l’ultima vittoria casalinga del Cesena risale al dicembre 2008 nella Prima Divisione Lega Pro, a segno quel giorno Marco Veronese e Franco Chiavarini con la Spal che aveva solo accorciato le distanze grazie a Cristian La Grotteria.

La squadra biancazzurra invece ha espugnato per l’ultima volta questo stadio nell’aprile 2002, girone A di Serie C1: un bel 3-2 con tutti i gol nel primo tempo. Allungo estense con Daniele Giraldi e Sergio Pellissier, in tre minuti il pareggio del Cesena con rigore di Emanuele Chiaretti e gol di Fabiano Ballarin, poi il gol decisivo della Spal segnato, sempre dal dischetto, da Stefano Botteghi. Come andranno le cose questa sera sul terreno di gioco dello stadio Manuzzi? Lo scopriremo tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

CESENA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Cesena Spal sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CESENA SPAL: SULLA CARTA UN BIG MATCH!

Cesena Spal, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. Il Cesena sembra aver trovato un ritmo eccellente, lo 0-4 inflitto a domicilio alla Fermana è stato il terzo successo consecutivo dei romagnoli, che dopo la sconfitta all’esordio contro l’Olbia sono saliti a quota 9 punti e vincendo questo classico derby dell’Emilia-Romagna si porterebbe in solitudine al secondo posto, a -3 dalla Torres capolista.

Dall’altra parte Spal con sole 3 partite giocate alle spalle: gli estensi dopo aver battuto a domicilio la Juventus U23 ha visto, a causa del maltempo, sospendere la sfida contro la Lucchese, restando a quota 6 punti ma finora con una sola sconfitta alle spalle, quella in casa contro il Perugia. Cesena e Spal tornano ad affrontarsi al “Manuzzi” dopo 7 anni, il 14 ottobre 2016 in Serie B il confronto tra le due formazioni terminò 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Cesena Spal, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Berti; Shpendi, Corazza. Risponderà la Spal allenata da Domenico Di Carlo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Favero; Bruscagin, Peda, Arena, Tripaldelli; Carraro, Collodel, Maistro; Siligardi, Orfei, Antenucci.

CESENA SPAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











