Video/ Chelsea Bayern Monaco (0-3): highlights e gol. Doppietta di Gnabry!

Il video di Chelsea Bayern Monaco, ci racconta la bella prova della formazione tedesca, vincente ieri sera tra le mura di Stamford Bridge col risultato di 3-0 nel match di andata degli ottavi di finale di Champions league. La corazzata di Flick dunque mette quasi in cassaforte il passaggio del turno o per lo meno costringerà i Blues all’impresa all’Allianz Arena nella fase di ritorno: sarà infatti ben difficile, con la regola del gol in trasferta per gli inglesi scavalcare i bavaresi, in ottima forma. Ma andiamo a considerare quanto visto in campo e esaminando le azioni salienti del match ecco che fin dal via, sono stati i tedeschi a fare il gioco, imponendo un ritmo altissimo. Tante le azioni da gol e gli attacchi brillanti per il Bayern Monaco fin dai primi minuti di gioco: il Chelsea però risponde colpo su colpo e va vicino al vantaggio solo al 20’ con un gran colpo di Olivier Giroud. La partita prosegue con grandi colpi di scena e giocate intense ma di fatto si arriva all’intervallo ancora fermi sullo 0-0: è dunque solo nella ripresa che i bavaresi riescono a dilatare e a firmare la tripletta decisiva. Anzi è proprio nei primi minuti del secondo tempo che i blues cedono e i tedeschi ne approfittano subito: prima al 51’ e poi al 54’ è Gnabry, con una mirabile doppietta a mettere in scacco gli inglesi. Il finale è tutta a marca bavarese: al 76’ è Lewandowski a trovare il gol del 3-0, ma ormai il Chelsea è già alle corde. A rendere ancor più nera la serata di Lampard arriva poi il rosso di Alonso all’83’. Il triplice fischio finale decreta il trionfo tedesco sotto il cielo di Londra nel match di andata degli ottavi di Champions league.

IL TABELLINO

CHELSEA-BAYERN 0-3 (0-0 PT)

51′ e 54′ Gnabry, 76′ Lewandowski

CHELSEA (3-4-2-1): Caballero; Azpilicueta (73′ Pedro), Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Barkley (61′ Willian); Giroud (61′ Abraham). All. Lampard

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara (90′ Goretzka); Gnabry (85′ Tolisso), Muller, Coman (65′ Coutinho); Lewandowski. All. Flick

Espulso: Marcos Alonso (C)

AmmonitI: Thiago Alcantara (B) e Jorginho (C)

