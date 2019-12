Video/ Chelsea Lilla (2-1): gol e highlights, I Blues avanzano in Champions League

Gol ed emozioni non sono mancati nel video Chelsea Lilla: allo stadio Stamford Bridge di Londra i padroni di casa hanno vinto per 2-1 nella partita valida per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League, che ha sancito la qualificazione del Chelsea per gli ottavi di finale, anche se i Blues di Frank Lampard hanno faticato forse più del previsto contro il fanalino di coda Lilla, che chiude il girone con un solo punto all’attivo ma ha fatto una figura più che dignitosa in casa del Chelsea. I Blues sembravano avere già chiuso la pratica nel corso del primo tempo, grazie ai due gol messi a segno da Abraham al 19’ minuto di gioco e da Azpilicueta al 35’, nel finale però c’è stato qualche brivido per il Chelsea, a causa del gol dell’ex segnato al 78’ minuto da Remy. Con un pareggio, il Chelsea sarebbe scivolato al terzo posto, ma il Lilla non è riuscito a completare la rimonta. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CHELSEA LILLA (2-1): GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CHELSEA LILLA: LE STATISTICHE

Per descrivere ancora più efficacemente la partita Chelsea Lilla, ci affidiamo adesso alle statistiche ufficiali fornite dalla Uefa sul sito della Champions League a proposito del match di Stamford Bridge. Sicuramente è stato il Chelsea a fare maggiormente la partita, come è normale che sia considerata la posta in palio ben diversa per le due formazioni. Lo dimostrano il 61% di possesso palla, i dieci calci d’angolo (contro due) per gli inglesi e una differenza enorme nel numero di attacchi portati alla porta avversaria, che sono stati 68 per il Chelsea e 16 per il Lilla. Di conseguenza, ecco che i tiri complessivi sono stati 20-7 in favore del Chelsea, con nove conclusioni nello specchio per i Blues e appena due per i francesi. Tuttavia, gli uomini di Frank Lampard hanno concretizzato troppo poco rispetto a quanto hanno prodotto, esponendosi così a qualche rischio. Infine, dal punto di vista disciplinare è stata una partita abbastanza tranquilla: ammoniti tre giocatori, Zouma del Chelsea più Xeka e Zeki Celik per quanto riguarda il Lilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA