Video/ Chelsea Liverpool (0-1 dts) gol e highlights: Van Dijk firma il successo! (EFL Cup, 25 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CHELSEA LIVERPOOL: LA SINTESI

Allo stadio di Wembley il Liverpool supera il Chelsea per 1 a 0 ai tempi supplementari come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini allenati dal tecnico Klopp tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con un colpo di testa di Luis Diaz ben parato da Petrovic. I minuti scorrono sul cronometro e Luis Diaz ci riprova al 14′ sollecitando ancora Petrovic ma i giocatori di mister Pochettino crescono ed al 20′ è Kelleher a negare il vantaggio a Palmer oltre a vedersi poi annullare un gol a Sterling per fuorigioco confermato dal VAR al 32′.

I Reds, perso prematuramente Gravenberch che è stato sostituito per infortunio da Gomez al 28′, si disperano al 40′ quando Gakpo centra solo il palo. Nel secondo tempo i londinesi ripartono in maniera arrembante fallendo appunto un’ottima occasione per spezzare l’equilibrio iniziale con Enzo Fernandez, impreciso per un soffio al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro il Liverpool si vede a sua volta negare un gol a Van Dijk per fuorigioco ravvisato con l’ausilio del VAR al 60′ ed i Blues pareggiano invece il conto dei legni cogliendo un palo con Gallagher al 76′. Lo stesso Gallagher non capitalizza in per due volte all’86’ ed il suo collega Palmer non combina di meglio così come Nkunku a per colpa delle parate di Kelleher.

Ai supplementari i londinesi falliscono altre opportunità con Danns al 94′ ed Elliott al 99′ ed i Reds riescono invece a passare in vantaggio al 118′ grazie alla rete messa a segno da Van Dijk, autore di un colpo di testa vincente su assist da calcio d’angolo del subentrato Tsimikas. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Chris Kavanagh ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Chilwell e Palmer da un lato, Bradley, McConnell e Gomez dall’altro. La vittoria conquistata a Londra permette al Liverpool di vincere la Carabao Cup mentre il Chelsea rimanda il sesto successo in questa competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CHELSEA LIVERPOOL: IL TABELLINO

Chelsea-Liverpool 0 a 1 dts (p.t. 0-0)

Reti: 118′ Van Dijk(L).

Assist: 118′ Tsimikas(L).

CHELSEA (4-2-3-1) – Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell(113′ Chalobah); Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher(97′ Madueke), Sterling(67′ Nkunku); Jackson(90′ Mudryk). Allenatore: Pochettino.

LIVERPOOL (4-3-3) – Kelleher; Bradley(72′ Clark), Konate(106′ Quansah), Van Dijk, Robertson(87′ Tsimikas); Mac Allister(87′ McConnell), Endo, Gravenberch; Elliott, Gakpo(87′ Danns), Diaz. Allenatore: Klopp.

Arbitro: Chris Kavanagh (Inghilterra).

Ammoniti: 45’+3′ Chilwell(C); 45’+3′ Bradley(L); 107′ McConnell(L); 120’+2′ Palmer(C); 120’+3′ Gomez(L).

