Video/ Chelsea Manchester United (1-2): highlights e gol, Rashford show (Carabao Cup)

Video Chelsea Manchester United, riviviamo le emozioni della sfida dello Stamford Bridge di Londra terminata 1-2 per la formazione di Ole Gunnar Solskjaer con i gol e gli highlights. Il match – valido per gli ottavi di finale di Carabao Cup – ha regalato grande spettacolo ai tifosi delle due squadre ed agli appassionati in generale. Risultato sbloccato alla mezz’ora del primo tempo; Rashford viene steso in area di rigore Blues da Marcos Alonso: dal dischetto si presenta lo stesso attaccante inglese, che non sbaglia. Dopo le vibranti proteste dei padroni di casa in avvio di ripresa per un sospetto tocco di mani in area Utd di Rojo, il Chelsea ha trovato il pareggio al 61’: a segno Batshuayi con un bel destro dal limite che fulmina Sergio Romero. A decidere il confronto dello Stamford Bridge ci pensa Marcus Rashford: calcio di punizione da 30 metri alla Cristiano Ronaldo e palla in rete. Finale di gara senza grosse sofferenze per gli ospiti, che staccano il pass per i quarti di finale di Carabao Cup. Delusione in casa londinese, anche se la formazione di Frank Lampard ha disputato una buona partita e può guardare con fiducia al futuro.

VIDEO CHELSEA MANCHESTER UNITED (1-2): LE DICHIARAZIONI

«Un gol di grande tecnica, lo abbiamo già visto in passato calciare in questo modo ed una cosa è certa: chiunque tu sia al mondo, i palloni non vanno sempre all’incrocio in quel modo»: così Frank Lampard al termine di Chelsea-Manchester United a proposito del bellissimo gol messo a segno da Marcus Rashford. Poi un commento sulla prestazione dei Blues: «Non abbiamo fatto la nostra prestazione migliori, nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella circolazione del pallone». Sul gol di Rashford si è soffermato anche Ole Gunnar Solskjaer: «Un tiro simile a quelli di Cristiano Ronaldo, no? Il ragazzo ha i nervi d’acciaio». E scherza: «Gli ho detto che si allena troppo su quei calci di punizione. Gli ho detto che devo farlo allenare in area per fargli segnare dei semplici tap-in. Marcus segna sempre grandi gol. Oggi finalmente ha ottenuto il riconoscimento meritato».

VIDEO CHELSEA MANCHESTER UNITED, HIGHLIGHTS E GOL





