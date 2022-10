Video/ Chelsea Milan (3-0) gol e highlights: Stamford Bridge amara per Pioli

Il Milan, fortemente indebolito dalle assenze di Maignan, Theo Hernández, Maignan, Kjær, Messias e Calabria, si consegna al Chelsea che tra le mura amiche di Stamford Bridge vince per 3-0 e torna in corsa per un posto negli ottavi di Champions League. Niente è perduto per i rossoneri che però la settimana prossima dovranno riscattarsi per forza, altrimenti il cammino per la qualificazione si complicherà enormemente. Bisognerà chiamare a raccolta i tifosi, serve un Meazza stracolmo per intimorire i Blues che con l’arrivo in panchina di Potter sono tornati a splendere di luce propria. Si intuisce subito che non è serata per gli uomini di Pioli, si gioca in una sola metà campo con i padroni di casa che già nelle fasi iniziali del match chiamano al dovere Tatarusanu, anche Thiago Silva – uno dei tanti ex di questa serata – si rende pericoloso su palla inattiva.

A sbloccare la contesa, al termine di una mischia furibonda, ci pensa Fofana che pesca il jolly con un destro rasoterra imprendibile, l’ex-Leicester sarà costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo per un problema fisico, esce quasi in lacrime, consolato vanamente dai compagni che provano a incoraggiare. Solamente nel recupero gli ospiti si affacciano in avanti con De Ketelaere che scalda i guantoni di Kepa e Krunić che sbaglia incredibilmente il tap-in a porta vuota. Nel secondo tempo Aubameyang raddoppia grazie al buco clamoroso di Tomori che spiana la strada all’attaccante gabonese. James, autore dell’assist, si mette in proprio al 62’ piazzando il pallone sotto la traversa per il colpo del definitivo KO. Un risultato che non ammette repliche, c’è stata troppa differenza tra le due formazioni, persino Leão sembrava la brutta copia di se stesso.

Stefano Pioli non vuole fare drammi ma è consapevole che si tratta di una sconfitta pesante e non ci sono alibi che tengano in questi casi: “Dovevamo fare meglio, non abbiamo cominciato male ma ci siamo disuniti troppo facilmente, commettevamo tanti errori anche quando gli avversari non ci pressavano, dopo il secondo gol del Chelsea la situazione ci è completamente sfuggita di mano. Le assenze non contano, avevamo le alternative per tenere testa agli avversari, invece qualcosa non ha funzionato nella testa dei ragazzi. Queste batoste devono aiutarci a crescere e a trovare nuovi stimoli ancora più forti. Settimana prossima avremo modo di rifarci con gli interessi”.

Kalidou Koulibaly deve rimboccarsi le maniche per riscattare un inizio di stagione molto problematico: “Sapevamo che contro il Milan sarebbe stata dura, ci tenevamo a vincere e abbiamo disputato una grande partita, io sono contento di aver ritrovato il campo, spero che le cose vadano sempre meglio in futuro. Tra una settimana sarà una sfida da dentro o fuori, a San Siro troveremo una bolgia. Ho bisogno di giocare tanto per trovare la condizione ideale, mi devo ancora abituare alla Premier League ma penso di essere sulla strada giusta. Il Napoli? Sono rimasto in contatto con il gruppo, mi fa piacere che non abbiano più bisogno di me”.

CHELSEA-MILAN 3-0 (1-0)

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana (38’ Chalobah), Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovačić (66’ Jorginho), Chilwell; Mount (74’ Havertz), Sterling (75’ Broja); Aubameyang (65’ Gallagher). All. Graham Potter.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer (73’ Pobega), Tonali; Krunić (65’ Gabbia), De Ketelaere (56’ Rebić), Leão (72’ Brahim Díaz); Giroud (73’ Origi). All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: 8’ Krunić (M), 15’ Ballo-Touré (M), 39’ Kovačić (C), 42’ Tomori (M), 71’ Thiago Silva (C).

RECUPERO: 4’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 24’ Fofana (C), 56’ Aubameyang (C), 62’ James (C).











