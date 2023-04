Video/ Chelsea Real Madrid (0-2) gol e highlights: Rodrygo zittisce Stamford Bridge

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CHELSEA REAL MADRID: ANCELOTTI DOMINA DA EX!

Andiamo a vedere il video di gol e highlights di Chelsea Real Madrid. Il Real di Ancelotti è in semifinale di Champions League: bissato il 2-0 dell’andata contro il Chelsea anche a Stamford Bridge. Subito grande pressione offensiva per il Chelsea che trova però la prima grande occasione da gol solo all’11′. Su conclusione svirgolata da Havertz, Kanté calcia fuori praticamente un rigore in movimento. quindi gli inglesi mantengono il controllo palla ma il Real Madrid prova a venire un po’ fuori ed ha una chance al 20′ con Rodrygo, che trova la girata col pallone che colpisce la parte esterna del palo. Al 22′ prima ammonizione della partita: sanzionato Militao per un fallo su Havertz, il difensore brasiliano del Real Madrid era diffidato e dovrà saltare l’eventuale semifinale. Dopo un inizio di gara difficile il Real Madrid viene fuori nella parte centrale del primo tempo, al 28′ gran parata di Kepa su una conclusione di Vinicius che va molto vicino al vantaggio per i Blancos. Al 33′ è ancora reattivo il portiere spagnolo del Chelsea su una gran botta di Modric, quindi viene ammonito Cucurella per un fallo ai danni di Rodrygo. Il Chelsea prova a scuotersi nel finale di tempo, al 41′ finisce sul fondo una conclusione di Fofana, nel recupero però è Cucurella a divorarsi il gol del vantaggio tentennando nel controllo in area e sparando addosso a Courtois che salva alla disperata in uscita la porta del Real Madrid.

Il Real Madrid inizia il secondo tempo con Rudiger in campo al posto di Alaba. Al 5′ viene ammonito James nel Chelsea per un fallo su Camavinga, al 7′ altra buona chance per Kanté che vede la sua girata finire sulla schiena di Militao. Al 12′ Courtois attento su un tentiativo di Havertz, al 13′ è il Real a passare: Rodrygo scappa via in velocità a Chalobah e mette in area, Vinicius controlla e scarica su Rodrygo che da due passi può insaccare lo 0-1. Al 20′ Courtois non fatica su una conclusione centrale di Enzo Fernandez, quindi Kepa non si fa superare da Benzema. Nel Chelsea fuori Gallagher, Enzo Fernandez e Cucurella e dentro Joao Felix, Sterling e Mudryk, il Chelsea accusa il colpo dello svantaggio e il Real Madrid gestisce al meglio il possesso palla fino alla rete del definitivo ko. Al 35′ bella giocata di Valverde che appoggia per Rodrygo, che dopo quello di Vinicius sfrutta un altro pregevole assist e realizza lo 0-2. È l’episodio che di fatto mette in ghiaccio la partita, c’è un’ammonizione per Mudryk ma, sotto 0-4 nel risultato aggregato, il Chelsea non ci crede più e il Real Madrid sbarca per l’ennesima volta in semifinale di Champions, attendendo ora una tra Manchester City e Bayern Monaco.

VIDEO GOL CHELSEA REAL MADRID, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Carlo Ancelotti archivia l’ennesima impresa-Champions del suo Real Madrid: “È stata una partita in cui abbiamo sofferto. Lo sapevamo, il Chelsea non è una squadra semplice da affrontare: nel primo tempo ci hanno causato parecchi problemi sulla sinistra, poi abbiamo risolto il problema. Abbiamo giocato due gare di buon livello, abbiamo mantenuto la giusta solidità in difesa. Siamo felici, è un risultato davvero meritato. Il grande salvataggio di Courtois è stato importante. Non volevamo che andassero in vantaggio. Nella ripresa abbiamo giocato con maggiore qualità, soprattutto in ripartenza“.

