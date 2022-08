Video/ Chelsea-Tottenham (2-2) gol highlights: Koulibaly la apre, Kane la chiude

VIDEO CHELSEA TOTTENHAM (2-2): SHOW NEL DERBY DI LONDRA

Video Chelsea Tottenham termina in pareggio proprio alle ultime battute del match. Antonio Conte esce indenne dal suo ex stadio Stamford Bridge con il risultato di 2-2. Primo tempo che vede un assoluto assedio da parte del Chelsea di Tuchel che, dopo 19 minuti, trovano il vantaggio grazie al gol dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly ben servito da calcii d’angolo mister 60 Mln Cucurella. Tottenham di Conte ingabbiato dalla difesa del Chelsea ed il primo tempo termina con il risultato di 1-0. Secondo tempo che non cambia il copione già visto: Chelsea in vantaggio ed occasioni maggiori rispetto agli Spurs ma al minuto 68′ Davies serve Hojberg che batte Mendy, gli nega la solita porta inviolata, e fa 1-1.

Il pareggio non ha vita lunga perché James decide di riportare in vantaggio i suoi avanzando bene palla al piede e battendo Lloris. Sembrava potesse essere tutto finito, partita ormai decisa in favore del Chelsea: non è così, Harry Kane da punta di diamante del Tottenham trova il pari al minuto 97′ facendo gioire Antonio Conte, grande ex della partita, avendo allenatore i blues nelle scorse stagioni dopo aver lasciato la Juventus e la nazionale Italiana e prima dell’approdo all’Inter.

VIDEO CHELSEA TOTTENHAM 2-2: IL TABELLINO

CHELSEA: Mendy; James, Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Kante (dall’85’ Gallagher), Jorginho (dal 73′ Azpilicueta), Cururell; Mount, Havertz (dal 90′ Borja), Sterling (dall’85’ Pulisic).

TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal (dall’82’ Lucas Moura), Bentancur (dal 79′ Bissouma), Hojbjerg, Sessegnon (dal 57′ Richarlison); Kuluevski, Kane, Son Heung-Min (dal 79′ Perisic).

RETI:19′ Koulibaly, 68′ Hojbjerg, 77′ James, 90+6′ Kane.

AMMONIZIONI: James, Mendy, Havertz, Conte (A), Tuchel (A).

