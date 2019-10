Video/ Chievo Crotone (2-1): highlights e gol. Rodriguez chiude il match!

Il video con i gol e gli highlights di Chievo-Crotone 2-1 contiene le immagini salienti della partita valevole per la decima giornata di Serie B 2019-2020 che si è disputata al Bentegodi. Nel turno infrasettimanale i clivensi battono in rimonta i pitagorici dopo che nella prima frazione di gioco gli ospiti si erano portati in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Simy e provocato da Esposito che atterra ingenuamente l’attaccante nigeriano (al settimo gol in campionato). La squadra di Stroppa sembrava avere la partita in pugno, poi nel secondo tempo arriva l’episodio che cambia completamente volto alla gara: Zanellato, già ammonito, entra in maniera ruvida su Leverbe prendendo comunque il pallone, l’arbitro Marinelli si fa ingannare dal numero 15 di Marcolini che stramazza a terra manco se gli avessero sparato e mostra il secondo giallo al centrocampista che viene così espulso. Con l’uomo in meno il Crotone subisce il ritorno dei padroni di casa che prima pareggiano i conti con il rigore trasformato da Meggiorini (e anche qua qualche dubbio rimane visto che lui e Spolli si trattengono reciprocamente a vicenda) e poi la ribaltano con Alejandro Rodriguez che interrompe un lungo digiuno e regala tre punti importantissimi al Chievo che si avvicina ulteriormente alla testa della classifica. Seconda sconfitta in campionato per la compagine calabrese che almeno per una notte poteva guardare tutti dall’alto in basso e invece perde una grossa occasione per staccare il resto della compagnia. Classifica che resta cortissima con ben 14 squadre racchiuse in 6 punti.

LE DICHIARAZIONI

La gioia di Emanuele Giaccherini ai microfoni di DAZN: “Dedico questo gol a mio figlio che è nato sabato, per me questa settimana è stata fantastica, tornare in campo e contribuire al successo in rimonta della squadra è veramente qualcosa di speciale. A parte l’imbattibilità in casa stiamo dando continuità ai risultati, dopo il KO con il Perugia non abbiamo più perso e battere una diretta rivale per la promozione come il Crotone è motivo di grande orgoglio per tutti noi”. Alejandro Rodriguez: “È da tanto tempo che non segnavo, dopo l’infortunio al crociato la mia famiglia è sempre stata al mio fianco ed è solo grazie a loro se oggi sono qui a festeggiare questa vittoria con i miei compagni. Giocare assieme a Emanuele è uno stimolo in più per fare bene e dare il massimo”.

