Diretta Chievo Crotone/ Streaming video DAZN: calabresi per la fuga (Serie B)

Chievo Crotone sarà diretta dal signor Marinelli e va in scena alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre. La decima giornata del campionato di Serie B 2019-2020 sarà caratterizzata anche dall’interessante sfida che vedrà di fronte Chievo e Crotone. Lo Stadio Bentegodi di Verona sarà il teatro di un match che lascia presagire diversi spunti di interesse. La formazione di casa è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Cosenza, con il vantaggio del clivense Esposito vanificato dalla rete di Bruccini. Un pari che soddisfa ma non fino in fondo i gialloblù, che attualmente occupano la settima piazza in classifica e non perdono da 8 partite dopo aver perso la prima trasferta di Perugia. Di contro, il Crotone occupa la vetta della graduatoria e proviene da un successo casalingo per 3-2 contro il Venezia, grazie alla doppietta di Simy e al sigillo finale di Golemic. Entrambe le compagini appaiono in ottima forma e non nascondono le loro forti ambizioni per questa stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chi ha intenzione di vedere Chievo Crotone in diretta tv può sintonizzarsi a partire dalle ore 21 su Dazn, emittente disponibile sia tramite streaming online, sia nel pacchetto satellitare di Sky, in alternativa la piattaforma sarà visibile anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CROTONE

Il Chievo potrà contare su Giaccherini, assente nell’ultima trasferta calabrese, mentre appaiono ancora in forte dubbio gli altri due infortunati Vignato e Djordjevic. Davanti al portiere Semper, dovrebbero agire Vaisanen, Leverbe, Rigione e Brivio. In mezzo al campo, spazio ad Esposito, Obi e Giaccherini, mentre qualche dubbio persiste su Vignato. In attacco, dovrebbero esserci Pucciarelli e Meggiorini. Il Crotone rinuncerà invece a Cuomo, Curado e Spolli e potrebbe schierare Cordaz in porta, coperto da Golemic, Marrone e Crociata in difesa. Sulla linea mediana, ecco Molina, Benali, Barberis, Zanellato e Mazzotta. In fase offensiva, ci saranno Messias e un Simy in forma smagliante. Entrambe le formazioni hanno un solo obiettivo: tornare in Serie A con promozione diretta o tramite play-off.

Il Chievo guidato da Michele Marcolini mette in campo un 4-3-1-2 classico, che dovrà opporsi al 3-5-2 un po’ più offensivo di Giovanni Stroppa. Giaccherini da una parte e Simy dall’altra potrebbero essere gli uomini in grado di spostare gli equilibri di un incontro che si prospetta davvero complicato da pronosticare. Le varie agenzie di scommesse hanno posto quote alquanto variegate su questo match, che può essere davvero considerato da tripla. Per esempio, William Hill ha quotato l’1 a 2.70, l’X a 3.10 e il 2 a 2.62. Molto diverso è invece il discorso riguardante Eurobet, che vede la vittoria del Chievo più probabile con una quota di 2.70, quella del Crotone a 2.80 e il pareggio a 3.00.



