Video/ Chievo Livorno (0-1): highlights e gol. Ferrari regala tre punti a Breda

E’ grande vittoria amaranto nel video di Chievo Livorno, match della 26^ giornata della Serie B, che ha visto proprio i toscani trovare tre punti al Bentegodi , che potrebbero rivelarsi decisivi in chiave salvezza, pur contro un club che permane nella zona play off della classifica del campionato. Ma veniamo alla sfida che è andata scena solo ieri in terra veneta: fin dalle prime battute però entrambe le squadre non si sono rivelate troppo intraprendenti. Oltre allo stop ai primi minuti di gioco per Garritano, sono davvero pochi gli squilli che arrivano a entrambi i lati del campo: è solo al 18’ che si vede qualcosa di maggior impatto, con Djordjevic che si fa pericoloso in area, il cui pallone però viene prontamente spazzato via della difesa toscana. Prima dell’intervallo però la pressione dei gialloblù si fa via via maggiore: arrivano i primi attacchi ferali, ma la difesa amaranto, e in primis Plizzari è molto brava a neutralizzare. Nel secondo tempo, ecco che finalmente si va oltre lo 0-0 iniziale: al 57’ infatti Ferrante, su assist di Marras, regala una gioia ai tifosi del Livorno, insaccando la rete di Semper. Il Chievo risponde per le rime e più volte sfiora il gol: pure gli amaranto però non si chiudono in difesa e finalmente vediamo una sfida combattuta e ricca di attacchi e occasioni da gol. Nel finale l‘azione è sempre vivace ma di fatto nulla cambia nel tabellone del risultato: il triplice fischio finale sancisce il successo del Livorno e i primi suoi punti del 2020 per la classifica della Serie B, che pure non spostano il club all’ultima posizione della graduatoria. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CHIEVO LIVORNO

VIDEO CHIEVO LIVORNO: IL TABELLINO

Chievo Livorno 0-1 (0-0 PT)

Marcatori: 12’ st Ferrari

ChievoVerona: Semper, Frey, Leverbe, Cesar ©, Renzetti; Segre, Obi (16’ st Vignato), Garritano (4’ st Esposito); Giaccherini (32’ st Morsay); Meggiorini, Djordjevic. A disposizione: Nardi, Pavoni, Rigione, Dickmann, Cotali, Vaisanen, Karamoko, Zuelli, Grubac. Allenatore: Michele Marcolini.

Livorno Calcio: Plizzari, Delprato, Bogdan, Ferrari (32’ st Simovic), Di Gennaro, Awua, Boben, Luci ©, Marsura (21’ st Mendes), Marras (26’ st Trovato), Porcino. A disposizione: Ricci, Zima, Marie Sainte, Rizzo, Morelli, Morganella, Mazzeo, Viviani, Seck. Allenatore: Roberto Breda.

Arbitro: Sig. Daniel Amabile di Vicenza.

Ammoniti: Ferrari, Awua, Marras, Meggiorini, Luci

Recuperi: 2’ e 4’



