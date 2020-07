Video/ Chievo Trapani (1-1) gol e highlights: pareggio che serve a poco

Il Trapani ha sette vite e nonostante la penalizzazione resta a -5 dai play out grazie al pari in rimonta contro un Chievo ora raggiunto all’ottavo posto, in zona play off, dalla Salernitana, come mostra il video Chievo Trapani. I veneti avevano interpretato meglio l’inizio della gara portandosi avanti con Giaccherini, che aveva ribadito in rete un rigore parato da Carnesecchi. Il Trapani però ha reagito con grande coraggio e dopo diverse occasioni ha trovato il pari al 33′ della ripresa con Piszczek. CLICCA QUI PER IL VIDEO CHIEVO TRAPANI

VIDEO CHIEVO TRAPANI: LE DICHIARAZIONI

Il tecnico del Chievo, Alfredo Aglietti, commenta così la chance mancata dai suoi: “Si deve parlare di un’occasione persa. Credo che per 60 minuti abbiamo fatto ottime cose, costruendo anche oggi 7/8 occasioni da gol. Siamo arrivati a pochi metri dalla porta, non riuscendo però a buttare la palla dentro. Probabilmente è un difetto cronico di questa squadra e, forse anche per questo, non riusciamo a fare il salto di qualità. In una partita come questa, considerando la disperazione del Trapani, alla fine abbiamo anche rischiato di perderla. Dispiace perché i punti persi non si ritrovano”. Nessuna conferenza stampa invece per il tecnico granata Fabrizio Castori dopo il pareggio dei suoi allo stadio Bentegodi. Silenzio legato anche alle proteste verso l’arbitro, fortemente contestato il rigore concesso ai veronesi dall’arbitro Daniele Minelli di Varese per un presunto fallo di Taugourdeau su Segre, episodio francamente dubbio dopo i replay televisivi. Il Trapani mantiene viva una piccola speranza di salvezza nonostante la penalizzazione giunta in settimana.

