Diretta Chievo Trapani/ Streaming video DAZN: Castori ci crede ancora (Serie B)

Chievo Trapani, in diretta dallo stadio Bentegodi, va in scena alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio: siamo nella 33^ giornata di Serie B 2019-2020. I gialloblu hanno ancora un posto nei playoff, almeno per il momento: il pareggio ottenuto a Chiavari ha permesso di difendere l’ottavo posto ma ha anche consentito al Pisa l’aggancio, peraltro sta risalendo molto bene l’Empoli e dunque i veneti sanno bene di non potersi permettere altre pause, ora che la promozione diretta sembra definitivamente sfumata centrare gli spareggi è d’obbligo. C’è ancora vita per il Trapani, dopo aver battuto il fanalino di coda Livorno: al momento il punto di penalizzazione sposta ben poco, ci sono 4 punti da recuperare per giocare almeno il playout e uno in più per la salvezza diretta, il trend è positivo ma chiaramente bisogna anche stare attenti al possibile ritorno del Cosenza. Non resta allora che aspettare la diretta di Chievo Trapani; nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando più nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Trapani non sarà trasmessa sui nostri canali: già dallo scorso anno infatti la Serie B è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma DAZN, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita di campionato che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, oppure in alternativa potranno avvalersi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO TRAPANI

Nella delicata Chievo Trapani Alfredo Aglietti deve rinunciare a Leverbe, uno dei suoi fedelissimi: sarà verosimilmente Vaisanen a prenderne il posto al centro della difesa, facendo coppia con Rigione a protezione di Semper. Dickmann e Renzetti possono essere confermati come terzini, in mezzo al campo può tornare titolare Segre che sarebbe una delle due mezzali con Salvatore Esposito da regista, Obi può giocare sempre in mezzo mentre Garritano è in ballottaggio anche per il tridente offensivo, dove però Vignato e Giaccherini sono favoriti per supportare Filip Djordjevic. Anche Fabrizio Castori perde un centrale difensivo, cioè Scognamillo: c’è Fornasier a completare il reparto con Buongiorno e Pirrello davanti a Carnesecchi, a centrocampo invece Odjer e Luigi Scaglia cercano spazio ma ancora una volta sono Coulibaly e Taugourdeau a partire favoriti, così come Colpani. Kupisz e Grillo (o Jakimovski) accompagnano i tre di mezzo partendo sulla stessa linea, nel tandem offensivo Dalmonte può tornare titolare per affiancare il bomber Stefano Pettinari, partono indietro sia Filip Piszczek (titolare una settimana fa) che il veterano Evacuo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Chievo Trapani, e dalle quote si evince che i veneti sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,95 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 4,00 che è stato assegnato all’eventualità del successo siciliano (segno 2). Il pareggio, ipotesi che come sempre viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,15 volte quello che avrete deciso di puntare.



