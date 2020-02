Video/ Chievo Venezia (0-1): highlights e gol. Capello espugna il Bentegodi (Serie B)

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi il Venezia supera in trasferta il Chievo per 1 a 0. Come si vede nel video di Chievo Venezia, nelle fasi iniziali del primo tempo i gialloblu allenati dal tecnico Marcolini tentano di prendere in mano le redini del match grazie agli spunti interessanti offerti da Meggiorini ma gli ospiti di mister Dionisi non si lasciano impressionare e replicano immediatamente con una conclusione di Aramu. Gli arancioneroverdi crescono con il passare dei minuti e, lentamente, guadagnano campo fino a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Capello, autore di un preciso colpo di testa a sfruttare il calcio d’angolo battuto dal suo compagno Capello al 32′. I padroni di casa inseguono il gol del possibile pareggio rischiando tuttavia di subire il raddoppio avversario in più di una circostanza. Nel secondo tempo i lagunari gestiscono la situazione provando a contenere gli assalti dei veneti, vicinissimi a ristabilire l’equilibrio iniziale in modo particolare al 70′ ed al 73′ attraverso le traverse colpite sia Djordjevic che da Meggiorini. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno del campionato cadetto permettono al Venezia di salire a quota 27 nella classifica della Serie B mentre il Chievo non si muove, rimanendo fermo a quota 30 punti.

VIDEO CHIEVO VENEZIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Venezia abbia saputo ottenere questa vittoria grazie ad una maggior precisione sopratutto per quanto concerne la fase offensiva. I gialloblu hanno infatti toccato più palloni, come suggerito dal 448 a 468 nei passaggi totali, ed effettuato più contrasti, 13 a 7, ma gli arancioneroverdi hanno forzato i veneti al 7 a 8 nelle conclusioni complessive, delle quali ben 2 a 7 indirizzate nello specchio della porta, ed al 6 a 2 nelle parate nonostante l’87 a 137 in favore degli uomini di mister Marcolini negli attacchi, dei quali 30 a 46 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Chievo è stata la squadra più fallosa a causa del 30 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro Giacomo Camplone, proveniente dalla sezione di Pescara, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Leverbe, Obi, Segre e Cesar da un lato, Lollo e Longo dall’altro.

IL TABELLINO

Chievo-Venezia 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 32′ Capello(V).

Assist: 32′ Aramu(V).

CHIEVO – Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Esposito(46′ Giaccherini); Vignato(59′ Ceter Valencia), Meggiorini, Djordjevic(79′ Grubac). All.: Marcolini.

VENEZIA – Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo(68′ Caligara), Fiordilino, Maleh; Aramu(80′ Fiordaliso), Monachello(68′ Longo), Capello. All.: Dionisi.

Arbitro: Giacomo Camplone (Pescara).

Ammoniti: 51′ Lollo(V); 57′ Leverbe(C); 62′ Obi(C); 76′ Segre(C); 77′ Cesar(C); 82′ Longo(V).

