Video/ Cittadella Cosenza (2-0) gol e highlights: veneti da play-off! (Serie B, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA COSENZA: LA SINTESI

Video Cittadella Cosenza caratterizzato da tante emozioni. Quinta vittoria consecutiva per il Cittadella, che batte 2-0 il Cosenza e si catapulta in piena zona playoff, infliggendo una dura lezione ai rossoblù. Primo tempo perfetto per i granata, che segnano due volte, per poi controllare senza problemi gli assalti avversari nella ripresa.

Prima chance del pomeriggio al 9′, quando D’Orazio tenta il tiro a rete neutralizzato da Kastrati. Al 12′ il Cittadella passa: punizione concessa dall’arbitro per un fallo subito da Cassano, sul punto di battuta si presenta Vita, che conferma il suo momento magico trasformando in modo magistrale il calcio piazzato. I granata insistono sulle ali dell’entusiasmo e al 21′ sfiorano il raddoppio ancora con Vita, servito da Cassano al limite dell’area. Il suo tiro termina a lato della porta difesa da Micai. Il Cosenza non reagisce e il Cittadella al 27′ raddoppia: angolo di Cassano e splendido inserimento di Salvi, che di testa mette alle spalle di Micai. Il raddoppio scuote il Cosenza, che finalmente al 33′ dà un segnale di vita con Tutino, che non controlla un ottimo pallone in area fallendo la conclusione a rete. In apertura di ripresa Kastrati si oppone alla grande al 6′ a una conclusione a colpo sicuro di Mazzocchi, poi quattro minuti più tardi è lo stesso Mazzocchi a reclamare invano un rigore. Alla mezz’ora ancora Cosenza vicino al gol, con Kastrati che respinge in qualche modo il colpo di testa di Voca. Nel finale Carissoni supera due avversari e calcia forte verso la porta del Cosenza, Micai intuisce e allontana.

VIDEO CITTADELLA COSENZA: IL TABELLINO

CITTADELLA – Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita (40′ st Kornvig), Branca, Carriero (32′ st Mastrantonio); Cassano (16′ st Tessiore); Pittarello (16′ st Maistrello), Pandolfi (32′ st Magrassi). A disposizione: Maniero, Agnelli, Frare, Saggionetto, Danzi, Rizza, Giraudo. All.: Gorini

COSENZA – Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio (13′ st Cimino); Zuccon, Praszelik; Marras (4′ st Voca), Tutino, Mazzocchi; Forte (13′ st Zilli). A disposizione: Lai, Marson, Rispoli, Sgarbi, Fontanarosa, La Vardera, Florenzi, Crespi. All.: Caserta

Arbitro: Bonacina della sezione di Bergamo

Reti: 12′ pt Vita, 27′ pt Salvi

Ammoniti: D’Orazio (Cs), Praszelik (Cs), Zuccon (Cs), Branca (Ci), Cimino (Cs).

