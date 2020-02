Diretta Cittadella Empoli/ Streaming video DAZN: rilancio dei toscani? (Serie B)

Cittadella Empoli sarà diretta dal signor Abbattista, si gioca sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo Stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Nella trasferta di Trapani i veneti sono tornati alla vittoria con un rotondo 0-3 riportandosi a -2 dal secondo posto in una classifica del campionato di Serie B che resta comunque molto schiacciata, aperta a ogni possibile soluzione. Lo sa bene l’Empoli che è riuscito a spezzare la sua serie negativa battendo 3-1 un Crotone che andava a sua volta a caccia della seconda piazza. Una situazione imperscrutabile al momento, entrambe le squadre hanno bisogno di continuità nella rincorsa ai rispettivi obiettivi, con i toscani che restano comunque in zona play out. Nel match d’andata l’Empoli ha battuto 1-0 il Cittadella allo stadio Castellani grazie ad un rigore di La Gumina, i toscani non vincono invece allo stadio Tombolato dal 2 ottobre 2010, con il risultato di 2-3: nei successivi 4 precedenti in Veneto, 1 sconfitta e 3 pareggi per gli azzurri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Empoli non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA EMPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cittadella Empoli, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo Stadio Tombolato di Cittadella, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella allenato da Venturato dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Stanco. L’Empoli guidato in panchina da Pasquale Marino sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Antonelli; Frattesi, Ricci, Hendersen; Ciciretti; La Mantia, Tutino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Citadella e Empoli, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.25, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.15 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 3.25. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



