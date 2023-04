Video/ Cittadella Genoa (0-1) gol e highlights: Gudmundsson-Coda, intesa da Serie A!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA GENOA: LIGURI SCATENATI!

La scaramanzia è obbligatoria in questi casi, ma ormai il Genoa può tirare fuori lo spumante dal frigo. Per il ritorno in Serie A si aspetta solamente la sentenza matematica, perché a quattro partite dalla fine della regular season i rossoblù hanno un vantaggio gigantesco nei confronti del Bari – impegnato oggi nella trasferta di Pisa – e da qui al 19 maggio potrebbero bastare un altro paio di vittorie (o anche meno, in base ai risultati che otterranno i ragazzi di Mignani) per festeggiare la promozione ancor prima dello scontro diretto con i galletti in programma proprio all’ultima giornata. Discorso diverso per il Cittadella che dovrà sudarsi la salvezza fino all’ultimo, se il campionato finisse oggi la formazione allenata da Gorini sarebbe costretta a disputare il play-out con il Perugia, mentre il Cosenza sarebbe salvo dopo essere rimasto a lungo in fondo alla classifica.

Quella del Tombolato è stata una gara dai due volti: nel primo tempo il Cittadella domina e va più volte a un passo dal gol con il giovane Ambrosino – classe 2003 di proprietà del Napoli – che in più occasioni impensierisce Martínez Riera, anche Antonucci si affaccia più volte in avanti mancando però l’appuntamento con l’undicesima rete stagionale. Il Genoa appare in evidente difficoltà e non riesce a distendersi, poco prima dell’intervallo però Giraudo, già ammonito, ferma fallosamente Sabelli che si stava involando verso la porta di Kastrati. Inevitabile il secondo giallo per il terzino che lascia i padroni di casa in inferiorità numerica, con l’uomo in più la squadra di Gilardino prende coraggio e nella ripresa finalmente si accende Gudmundsson che prima colpisce la traversa e poi gonfia la rete sullo splendido assist di Coda. Ancora una volta l’intesa tra i due centravanti funziona a meraviglia e contribuisce a fare la differenza, questi tre punti pesano davvero tanto e probabilmente spianano una volta per tutte la strada verso la massima categoria dopo una sola stagione di purgatorio.

VIDEO GOL CITTADELLA GENOA 0-1, IL TABELLINO

CITTADELLA-GENOA 0-1 (0-0)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare (78’ Magrassi), Giraudo; Vita, Branca (69’ Del Fabro), Carriero (46’ Varela); Crociata; Antonucci (77’ Maistrello), Ambrosino (46’ Donnarumma). All. Edoardo Gorini.

GENOA (3-5-2): Martínez Riera; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman (65’ Puscas), Criscito (65’ Dragus); Coda (84’ Sturaro), Gudmundsson (84’ Aramu). All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. de L’Aquila).

AMMONITI: 25’ Branca (C), 28’ Giraudo (C), 38’ Vita (C), 39’ Perticone (C), 48’ Varela (C), 57’ Coda (G), 68’ Dragus (G), 70’ Donnarumma (C), 73’ Crociata (C), 77’ Badelj (G).

ESPULSO: 42’ Giraudo (C) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 70’ Gudmundsson (G).

