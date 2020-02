Video/ Cittadella Juve Stabia (3-0): highlights e gol. Doppietta di Iori (Serie B)

Nella 25^ giornata di Serie B, è il Cittadella a vincere in casa col risultato di 3-0 sulla Juve Stabia. Come si vede nel video di Cittadella Juve stabia, il match inizia con la squadra delle vespe che cerca subito il gol con una conclusione di Bifulco, quindi c’è un’ammonizione per Iori nei padroni di casa. Il Cittadella non sembra aver avuto un grande approccio alla partita, ma al quarto d’ora Rosafio vede un suo cross respinto col braccio da Tonucci: è calcio di rigore che Iori trasforma con freddezza. Una volta trovato il vantaggio il Cittadella riesce a prendere in mano le redini della partita, con Tonucci che deve salvare al 26′ su un colpo di testa di Diaw che aveva scavalcato Provedel, e lo stesso Diaw che alla mezz’ora spreca da due passi un assist di testa di Iori. Vengono ammoniti Forte e D’Urso, l’ultima chance del primo tempo ce l’ha ancora Diaw con un diagonale che finisce di poco a lato.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa pronti via e il Cittadella trova il raddoppio, è ancora Diaw decisivo nello sfondare su Troest e mettere nel mezzo un pallone che Proia non si lascia sfuggire. La Juve Stabia sbanda e al 6′ e all’8′ Diaw e Branca sfiorano il tris, Caserta prova a scuotere i suoi con l’ingresso di Rossi al posto di Bifulco, ma il copione della partita non cambia: il Cittadella è sempre più incisivo in attacco e al 25′ del secondo tempo i veneti chiudono definitivamente la partita con doppietta per Iori che sfrutta una sponda di testa di Stanco su calcio d’angolo battuto da Branca, Provedel si oppone alla prima conclusione dell’attaccante di casa ma non alla ribattuta. Ancora occasioni per Diaw e Proia nel finale di partita, ma il 3-0 è comunque più che sufficiente al Cittadella per alimentare le ambizioni di alta classifica.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CITTADELLA JUVE STABIA, HIGHLIGHHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA