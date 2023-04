Video/ Cittadella Parma (0-1) gol e highlights: Camara, gol pesante

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA PARMA: VITTORIA DA PLAY OFF

Prima di andare a vedere il video degli highlights e gol della vittoria da play off del Parma che sbanca il “Tombolato” di Cittadella, raccontiamo i momenti salienti della partita. Primi 10′ del match interlocutori, la prima vera emozione del match si fa registrare al 14′ con un contatto tra Estevez e Antonucci in area del Parma: viene fischiata punizione per gli emiliani dopo la review al VAR da parte dell’arbitro. Al 21′ è invece il Parma a passare; sblocca il risultato Camara che è abile nell’infilare Kastrati in uscita dopo aver ricevuto un pallone invitante da Franco Vazquez. Emiliani avanti e veneti costretti a inseguire nel punteggio dopo un quarto di gara. Botta e risposta tra Maistrello e Camara con le due squadre che cercano di pungere a vicenda, con il Cittadella che prova a reagire allo svantaggio. Viene ammonito Estevez per un fallo su Crociata, il Parma contiene e prova a sfruttare le ripartenze ma le ultime annotazioni del primo tempo arrivano solo a ridosso dell’intervallo. Al 44′ Camara arriva di nuovo al tiro da posizione invitante, ma spreca la chance per la doppietta personale calciando alle stelle. Al 45′ risponde il Cittadella con Maistrello che innesca Crociata che calcia però sul fondo.

Diretta/ Cittadella Parma (risultato finale 0-1): Ducali da play off!

Il Cittadella inizia il secondo tempo con Ambrosino in campo al posto di Embalo, all’8′ prova di nuovo a pungere il Parma con una punizione di Vazquez facile preda di Kastrati. All’11’ ammonito per proteste Salvi tra i padroni di casa, quindi al 12′ finisce di poco a lato una conclusione di Maistrello. Al quarto d’ora una insidiosa conclusione di Vazquez viene spedita in angolo da una deviazione di Del Fabro, quindi doppio cambio nel Parma con Man e Hainaut che prendono il posto di Zanimacchia e Benedyczak. Ducali pericolosi nel finale in contropiede con Man che spreca una ripartenza potenzialmente in grado di chiudere in maniera anticipata la partita. Il Cittadella nel finale tenta il tutto per tutto e ci prova prima con Magrassi che alza però troppo la traiettoria, quindi con Pavan che di testa chiama Chichizola alla parata a terra. Ammoniti Pavan e Bonny nel finale ma nei 6′ di recupero il Parma tiene e blinda il colpaccio al “Tombolato”.

Diretta/ Modena Cittadella (risultato finale 0-0): poche emozioni, pari al Braglia!

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI DI CITTADELLA PARMA

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, contesta l’arbitraggio: “Sappiamo che dobbiamo fare meglio, ma nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per la mettere in difficoltà il Parma, che poi, dopo essere andato in vantaggio, ha chiuso gli spazi. Non stiamo segnando molto, ma è sempre una questione di episodi da sfruttare. Lo stesso Parma ha fatto solo quel tiro e un altro, niente di più. Il rigore? Era netto e l’arbitro ha sanzionato un fallo a metà campo che non c’era. Sono andato a parlare con lui a fine primo tempo e mi ha detto: per me non c’erano né l’uno né l’altro. Non solo, dalle immagini si vede che dice “palla”. A quel punto mi sarei aspettato però che indicasse di ripartire da una rimessa dal fondo, e non l’ha fatto. Sono episodi importanti perché da lì poi la partita è cambiata. Non dobbiamo attaccarci a questo, ma io chiedo solo che ci venga dato quello che è giusto”.

Diretta/ Parma Palermo (risultato finale 2-1): Coulibaly trova il gol del raddoppio!

Secondo Fabio Pecchia il Parma avrebbe potuto chiudere anche prima il match: “Nel secondo tempo siamo entrati in quella che era la partita, nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di chiuderla o quantomeno di finire con il doppio vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo accettato il lavoro sporco, il duello, la seconda palla e la guerriglia. Come atteggiamento faccio i complimenti ai ragazzi. Nel secondo tempo abbiamo avuto solo situazioni di ripartenza sfruttate troppo male. E il Cittadella è rimasto in partita, con continue palle lunghe, seconde palle, ribattute. La linea difensiva si è comportata bene. In questi casi, quando ci sono le occasioni per raddoppiare, devi chiudere la partita. Da un punto di vista tecnico meno brillanti e meno puliti, ma l’atteggiamento è stato di spessore, contro una squadra che ti porta a giocare in questo modo“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO E GLI HIGHLIGHTS DI CITTADELLA PARMA

LEGGI ANCHE:

Video/ Brescia Ternana (1-0) gol e highlights: le Rondinelle sperano ancoraVideo/ Cittadella Parma (0-1) gol e highlights: Camara, gol pesanteVideo/ Pisa Cagliari (0-0) gol e highlights: le occasioni migliori nel finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA