Diretta Cittadella Perugia/ Streaming video DAZN: i granata sognano la promozione

Cittadella Perugia, diretta dall’arbitro Illuzzi allo stadio Tombolato, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Sfida importante per le rispettive ambizioni dei due club. I veneti hanno ricominciato con due vittorie dopo il lockdown, successi che hanno permesso loro di vedere prendere una piega alla stagione completamente differente, considerando la classifica molto corta nel campionato cadetto. Lo 0-2 inflitto al Frosinone ha lanciato i veneti al quarto posto in classifica, un punto sopra i ciociari e a 2 sole lunghezze di distanza dal Crotone secondo, che in questo momento sarebbe direttamente promosso in Serie A. Il Perugia si è portato invece a -2 dalla zona play off proprio pareggiando in casa contro gli Squali: un punto che ha un valore sicuramente importante per la formazione allenata da Serse Cosmi perché ottenuto giocando tre quarti di gara in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Di Chiara nel primo tempo.

Il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PERUGIA

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cittadella Perugia. Il Cittadella allenato da mister Roberto Venturato sarà schierato con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Paleari; Mora, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Vita; D’Urso; Diaw, De Marchi. Risponderà il Perugia allenato da Serse Cosmi che dovrebbe scegliere un 3-5-2 come modulo di partenza: Fulignati; Rossi, Angella, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Buonaiuto; Iemmello, Buonaiuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cittadella Perugia. Pronostico favorevole ai padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2.05, mentre poi si sale a quota 3.20 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Perugia (segno 2) varrebbe 3.90 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 2.05 e l’under 2.5 proposto a 1.70.



