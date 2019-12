Video/ Cittadella Salernitana (4-3): highlights e gol, veneti al secondo posto

Il video con gli highlights di Cittadella Salernitana 4-3 ci propone i sette gol che hanno caratterizzato la sfida del Tombolato, valevole per la quindicesima giornata di Serie B 2019-2020, che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa che restano a -9 dal Benevento capolista e rimangono al secondo posto in classifica. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per la squadra di Ventura che ora si trova pericolosamente a ridosso della zona play-out, dopo un ottimo inizio di campionato. Il gol di Djuric che porta momentaneamente in vantaggio gli ospiti si rivela un fuoco di paglia, nel giro di un quarto d’ora il club veneto la ribalta con Diaw (autore di una doppietta) e Benedetti andando al riposo in vantaggio di due gol. Nel secondo tempo il solito Micai tiene in vita i suoi con una serie di parate decisive (ma cos’altro deve fare per attirare l’attenzione delle big di Serie A?), fino a quando D’Urso non cala il poker per quello che sembra il colpo di grazia. Invece il Cittadella stacca la spina troppo presto, quando Giannetti accorcia tutti pensano si tratti del classico gol della bandiera, invece a pochi minuti dal novantesimo la partita si riapre clamorosamente quando Iori aggancia Lombardi dentro l’area di rigore, dagli undici metri Kiyine non sbaglia mai e nel finale la Salernitana si mangia le mani per la clamorosa chance sciupata da Giannetti che calcia in preda ai crampi: Paleari fa il Micai e salva il risultato, farsi raggiungere in questa maniera sarebbe stata una botta difficile da metabolizzare in tempo per lo scontro diretto con l’Ascoli.

LE DICHIARAZIONI

Davide Diaw, otto gol in campionato per lui,è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Siamo stati bravi a chiudere il primo tempo in vantaggio di due gol, dopo il 4-1 siamo calati mentalmente e fisicamente, convinti di averla già vinta. All’ultimo minuto abbiamo rischiato tantissimo, se quel pallone fosse entrato in porta non so cosa sarebbe accaduto negli spogliato, probabilmente il mister ci avrebbe sbranati vivi. Dobbiamo migliorare nella gestione del risultato, quando sei davanti di tre gol non puoi concedere agli avversari la possibilità di tornare in partita, soprattutto quando giochi in casa. Micai è uno dei portieri più valorosi della Serie B, senza di lui probabilmente mi sarei portato il pallone a casa. Va bene lo stesso, l’unica cosa che contava era vincere. In questa fase della stagione viviamo alla giornata, solamente da aprile cominceremo a guardare la classifica e a fare tutte le valutazioni del caso”.

