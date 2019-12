Diretta Cittadella Salernitana/ Streaming video DAZN: sfida playoff (Serie B)

Cittadella Salernitana, diretta dall’arbitro Rapuano oggi pomeriggio, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Nonostante due pareggi nelle ultime sfide del campionato, il Cittadella ha riagganciato il treno delle seconde della classe nel campionato cadetto. Un rendimento importante per i granata che hanno così messo alle spalle la delusione per la mancata promozione in Serie A della scorsa stagione, che aveva segnato un avvio di campionato deludente. Certo, un pizzico di continuità in più negli ultimi match avrebbe portato la formazione di Venturato ancora più in alto, ma con 2 vittorie e 4 pareggi il Cittadella è reduce da una serie di 6 risultati positivi, che proverà a proseguire contro una Salernitana che invece ha vinto solo una delle ultime 8 partite disputate in campionato. Granata che sono tornati a muovere la classifica in casa contro l’Ascoli dopo 2 sconfitte consecutive, ma che hanno perso il passo che a inizio stagione li aveva portati addirittura vicini alla testa della classifica, ritrovandosi al momento, anche se per una sola lunghezza, fuori dalla zona play off (ma comunque a -3 dal gruppo delle seconde in classifica).

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Salernitana non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SALERNITANA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Cittadella Salernitana, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Piercesare Tombolato. Il Cittadella allenato da Roberto Venturato schiererà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Paleari; Ghringhelli, Frare, Adorni, Bendetti; Vita, Pavan, Branca; D’Urso; Rosagio, Diaw. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Maniero, Bussaglia, Camigliano, Celar, Gargiulo, Luppi, Mora, Panico, Perticone, Proia, Rizzo, Ventola. Risponderà la Salernitana guidata in panchina da Gian Piero Ventura, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Gondo, Jallow. Siederanno in panchina: Vannucchi, Cerci, Cicerelli, Djuric, Kalombo, Maistro, Morrone, Novella, Odjer.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Cittadella Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.90, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.25, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.20. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.10, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.70.



