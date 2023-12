Video/ Cittadella Spezia (4-1) gol e highlights: doppietta Pittarello, che poker! (Serie B, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA SPEZIA (4-1): LA PARTITA

Con una grande mezz’ora finale il Cittadella batte con un sonoro 4-1 lo Spezia e continua a respirare aria d’altissima classifica: ma non tragga in inganno nel valutare complessivamente il match il largo punteggio con cui i granata, davanti al pubblico amico del “Tombolato” hanno battuto i liguri dal momento che la sfida tra gli uomini di Edoardo Gorini e quelli allenati da Luca D’Angelo (entrambi reduci da un buon momento di forma) ha rischiato di diventare una di quelle sfide double face. Primo tempo dominato dai veneti sia per il gol siglato da Carriero al 16′ sia per la mole di gioco e occasioni create, tanto che Pandolfi (traversa) and co. sono andati vicini al gol del raddoppio. Nella ripresa il leitmotiv però cambiava e nel giro di pochi minuti ecco il pari.

Rientrati con ben altro piglio in campo, i bianconeri trovavano il gol del pari meritatamente con Moro, già pericoloso in precedenza. Solo allora la formazione padrona di casa si risvegliava dal torpore e, grazie anche ai cambi azzeccati del proprio mister, metteva il turbo: il neo entrato Pittarello diventava il man of the match con la sontuosa doppietta firmata in sei minuti (tra 75′ e 81′) e poi, con gli spezzini annichiliti da questo uno-due, arrivava pure il quarto gol di Maistrello, altro subentrante. Il resto del match era così pura accademia, con una chance per il pokerissimo granata ma pure per il gol della bandiera ospite. Con questo successo, il quinto nelle ultime sei gare, il Cittadella continua a volare e al momento è a quota 32, a -2 dal secondo posto occupato dal Venezia; lo Spezia, reduce da due importanti vittorie di fila, invece si ferma di nuovo e perde l’occasione di mettere per la prima volta la testa fuori dalla zona retrocessione, restando fermo in penultima posizione a 16 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA SPEZIA (4-1): IL TABELLINO

CITTADELLA: Kastrati, Giraudo, Pavan, Negro (dal 40′ pt Angeli), Carissoni, Vita, Branca, Carriero (dal 24′ st Kornvig), Mastrantonio (dal 14′ st Maistrello), Cassano (dal 24′ st Tessiore), Pandolfi (dal 24′ st Pittarello). A disposizione: Maniero, Cecchetto, Danzi, Frare, Magrassi, Rizza, Saggionetto. Allenatore: Edoardo Gorini.

SPEZIA: Zoet, Bertola (dal 1′ st Kouda), Hristov, Nikolaou, Elia, Pietra, Bandinelli (dal 45’+1 st Gelashvili), Cassata, Antonucci (dal 25′ st Verde), Esposito, Moro (dal 35′ st Krollis). A disposizione: Mascardi, Zovko, Candelari, Cipot, Corradini, Cugnata, Lachowicz, Muhl. Allenatore: Luca D’Angelo.

Ammoniti: Carissoni (C), Giraudo (C), Elia (S), Nikolaou (S), Pietra (S).

Reti: Carriero (C) 16’ pt, Moro (S) 16’ st, Pittarello (C) 30’ st, Pittarello (C) 36’ st, Maistrello (C) 41’ st.

