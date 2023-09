Video/ Cittadella Venezia (0-0) gol e highlights: Joronen salva i suoi! (Serie B, 3 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA VENEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Piercesare Tombolato le squadre di Cittadella e Venezia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Gorini cominciano la sfida in maniera arrembante proponendosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con la conclusione di Pittarello parata in angolo dall’estremo difensore avversario Joronen.

Video/ Lecco Catanzaro (3-4) gol e highlights: Donnarumma risolve la sfida! (Serie B, 3 settembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed il Citta insiste con Carriero al 25′. Gli ospiti allenati da mister Vanoli replicano al 28′ di testa con Pohjanpalo oltre che con Lella sia al 31′ che al 39′. Nel secondo tempo gli arancioneroverdi sprecano al 48′ quando Kastrati perde palla ed Altare non capitalizza sul prosieguo dell’azione e si disperano quando il tiro di Candela viene deviato in corner al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro Carissoni non combina di meglio per i granata all’86’ per colpa della solita parata eseguita dall’attento Joronen.

DIRETTA/ Ternana Bari (Risultato finale 0-0): il palo separa gli umbri dalla vittoria!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Pittarello, Branca e Frare da un lato, Candela e Sverko dall’altro. Il punto conquistato in questo quarto turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Cittadella di salire a quota 5 ed al Venezia di portarsi a 8 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA VENEZIA: IL TABELLINO

Cittadella-Venezia 0 a 0

CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Amatucci, Branca, Tessiore; Carriero; Pandolfi, Pittarello. All.: Gorini.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: pari tra Cittadella e Venezia! (oggi 3 settembre 2023)

VENEZIA (4-3-3) – Joronen; Candela, Alare, Idzes, Sverko; Andersen, Tessmann, Lella; Pierini, Pohjanpalo, Bjarkason. All.: Vanoli.

Arbitro: Marco Monaldi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 46′ Pittarello(C); 60′ Candela(V); 71′ Branca(C); 74′ Frare(C); 89′ Sverko(V).













© RIPRODUZIONE RISERVATA