DIRETTA/ Cittadella Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (3 settembre 2023)

DIRETTA CITTADELLA VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In vista della diretta Cittadella Venezia, accendiamo i riflettori sulla storia dei testa a testa tra le due squadre che si affronteranno nella 4^ giornata di Serie B. In totale le due formazioni si sono affrontate 18 volte, con il primo incrocio che risale alla stagione 2000-2001 del torneo cadetto. Il match valido per il turno d’andata si concluse con un pareggio per 2-2; il ritorno invece vide spuntarla il Cittadella con una vittoria di misura (2-1).

Diretta/ Bari Cittadella (risultato finale 1-1):Pavan la recupera (Serie B, 30 agosto 2023)

Gli ultimi tre confronti – con i due turni della scorsa stagione – sono tutti finiti in parità. Nel computo totale del derby veneto, 6 sono le vittorie portate a casa nel corso delle stagioni dal Cittadella. 4 vittorie invece per il Venezia e ben 8 pareggi; la prossima sfida sarà dunque aperta a qualsiasi risultato con nessuna delle due formazioni che può crogiolarsi sui favori del pronostico. (Agg. Valerio Beck)

Diretta/ Sampdoria Venezia (risultato finale 1-2): ribaltone lagunare! (Serie B, 30 agosto 2023)

CITTADELLA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CITTADELLA VENEZIA: DERBY AL TOMBOLATO!

Cittadella Venezia, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella ha superato con successo la difficile trasferta contro il Bari mercoledì scorso, ottenendo un pareggio per 1-1. Nonostante un inizio complicato, con il Bari che ha segnato al 6′ con Nasti, la squadra veneta è riuscita a rimanere in partita e ha pareggiato il punteggio all’89’ grazie a una rete di Pavan. Con questo pareggio, la squadra allenata da Edoardo Gorini ha raggiunto i 4 punti in classifica. Avevano vinto contro la Reggiana all’inizio della stagione e perso contro il Parma il weekend precedente.

DIRETTA/ Parma Cittadella (risultato finale 2-0): Bernabé manca la doppietta! (Serie B, 26 agosto 2023)

Dall’altra parte, il Venezia arriva dalla sua seconda vittoria stagionale, ottenuta con una rimonta 2-1 contro la Sampdoria in una partita infrasettimanale. La sfida al Luigi Ferraris ha visto la Sampdoria giocare meglio per gran parte del tempo, portandosi in vantaggio all’inizio della ripresa con una rete di Pedrola al 46′. Tuttavia, negli ultimi quindici minuti, i lagunari allenati da Paolo Vanoli hanno ribaltato la situazione con i gol di Gytkjaer al 76′ e Tessmann all’89’. Grazie a questa vittoria, il Venezia ha ora accumulato 7 punti in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Venezia, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Mastrantonio, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Pandolfi. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Bjarkason, Tessmann, Busio; Cheryshev, Gytkjaer, Johnsen.

CITTADELLA VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA