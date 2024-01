Video/ Cluj Napoca Trento (88-83) sintesi e highlights: nona sconfitta per l’Aquila (Eurocup 23 gennaio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CLUJ NAPOCA TRENTO: LA SINTESI

Presso l’impianto BT Arena il Cluj-Napoca supera l’Aquila Trento per 88 a 83 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Silvasan partono forte nel tentativo di prendere subito in mano il controllo delle operazioni approfittando anche di qualche possesso gestito male dagli ospiti guidati da coach Galbiati, come evidenziato dall’1 a 5 nelle palle perse ed il 2 a 0 nelle rubate.

I minuti scorrono sul cronometro e gli italiani sembrano crescere accorciando le distanze con il parziale vinto per 20 a 14 grazie ad una maggior attenzione non solo nella gestione della palla ma anche tramite un miglioramento nel gioco a rimbalzo. Nel secondo tempo i rumeni tornano a mostrare quella brillantezza che li aveva contraddistinti in apertura di gara ma le aquile non si lasciano sorprendere e provano il tutto per tutto così da rimanere in scia ed alimentare le speranze di rimonta in vista del quarto finale della serata.

Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri di casa amministrano abilmente il vantaggio acquisito concedendo qualcosa ai trentini che tuttavia non riescono proprio ad acciuffare il pari e prolungare le ostilità all’extra time. La vittoria conquista all’interno delle mura amiche in questo sedicesimo turo di Eurocup permette al Cluj-Napoca di raggiungere un record di 12-4 mentre la sconfitta costa il 7-9 a Trento.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CLUJ NAPOCA TRENTO: IL TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Cluj-Napoca abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla maggior precisione complessiva in fase di realizzazione. il 54.7% contro il 51.7%, passando per il dominio a rimbalzo, 31 a 27 totali dei quali 13 a 9 in attacco e 18 pari in difesa, e senza dimenticare il 17 a 19 nelle palle perse. Agli italiani non sono bastati il 13 a 6 nelle palle rubate ed il 3 a 1 nelle stoppate effettuate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero quarantaquattro K. Baldwin grazie ai 21 punti messi a segno per l’Aquila. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la compagine rumena a causa del 18 a 17 nel computo dei falli personali commessi.

CLUJ-NAPOCA – Eddie, Guzman, Jones, Patrick, Stipanovic. A disposizione: Cate, Fintina, Lapuste, Maciuca, Mejeris, Mokoka, Roschnafsky. Coach: Silvasan.

TRENTO – Alviti, Baldwin, Biligha, Ellis, Grazulis. A disposizione: Conti, Cooke, Forray, Hubb, Stephens, Udom. Coach: Galbiati.

