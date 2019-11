Video/ Cluj Rennes (1-0): highlights e gol. Rondon salva i rumeni! (Europa league)

Si chiude col successo dei padroni di casa la sfida tra Cluj e Rennes: nel video vediamo che è bastato il gol di Rondon a salvare i rumeni nella 4^ giornata del girone E di Europa league. Primo tempo equilibrato con i romeni che sembrano iniziare con maggiore convinzione, subito pericolosi con un colpo di testa di Lacina Traoré. Poi è il Rennes però a scaldare i guantoni di Arlauskis in tre occasioni, con una conclusione angolata di Raphinha, poi su un tentativo di Bourigeaud e un destro di Niang. Al 16′ il primo ammonito della partita è Gnagnon tra le fila dei transalpini, quindi Raphinha e Omrani non riescono a battere i portieri avversari. Alla mezz’ora cartellino giallo anche nel Cluj per Lacina Traoré, quindi i romeni al 33′ tornano a pungere con un colpo di testa di Deac su cross di Camora. Anche Niang ci prova col gioco aereo e poi con una girata su invito di Borigeaud, il primo tempo termina comunque a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo, il Rennes mantiene Niang come punto di riferimento offensivo, il Cluj prova a contenere e ripartire. Al 21′ doppia sostituzione nel Rennes, con il tecnico Stephan che richiama in panchina Del Castillo e Hunou, inserendo in campo Siebatcheu e Gboho. Il match resta in bilico ma è nei minuti finali che vive le sue emozioni maggiori. Doppio intervento di Arlauskis su Borigeaud, ma il Cluj al 37′ sfiora il vantaggio con Rondon, che al 42′ con un colpo di testa ravvicinato regala il successo. Viene espulso proprio Rondon nel finale, Arlauskis si oppone all’ultimo tentativo di Maouassa e il Cluj può di fatto festeggiare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, considerando il ko della Lazio in casa contro il Celtic.

