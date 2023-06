Video/ Colombia Italia U20 (1-3) gol e highlights: Azzurrini in semifinale (3 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COLOMBIA ITALIA U20: TRIONFO AZZURRO!

Video Colombia Italia che si sblocca dopo 10 minuti con la rete del solito Cesare Casadei, bravissimo a saltare più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio dìangolo battuto da Baldanzi a pescare sul secondo palo. Colombia che prova a rispondere ma l’Italia è ben messa in campo e nei primissimi istanti della partita concede poco con Prati e Giovane a fare da dighe a centrocampo. Ispirato Esposito che ripiega bene e prende gli applausi dei compagni. Spaventa Manyoma che calcia con potenza ma palla fuori con la Colombia che si fa vedere in avanti. Triangolazione perfetta dell’Italia con Baldanzi e Casadei, con quest’ultimo che va giù falciato dall’avversario e calcio di punizione. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-2 con il raddoppio firmato da Baldanzi su assist aereo di Casadei.

Secondo tempo che vede il tris dell’Italia con la rete di Esposito che trova un super gol con il tacco dopo la magia del solito Tommaso Baldanzi che danza sulla fascia destra. Riapre la gara la Colombia con un super gol di Torres al minuto 49, un destro da fuori che bacia il palo dopo l’occasione parata da Desplanches che era stato bravissimo a chiudere dopo la conclusione sotto porta di Angel. Super parata di Desplanches che si distende e mette in corner. Italia vicino al poker con Montevago che si divora il gol. Finisce la partita dopo 90 minuti di gioco con una super Italia che passa in semifinale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COLOMBIA ITALIA U20: IL TABELLINO

Marcatori: 8′ Casadei (I), 38′ Baldanzi (I), 46′ Esposito (I), 48′ Torres (C)

Colombia: Marquinez; Ocampo (45′ Tanton), Alvarez, Mantilla, Salazar; Puerta, Asprilia, Manyoma (45′ Luna), Cortes (91′ Monsalve) , Torres (68′ Hurtado), Angel (83′ Castilla). A disp: Castillo. Rojas, Pedrozo, Velez, Hurtado, Castilla, Palacios, Tanton, Monasalve, Luna All: Hector Cardenas

Italia: Desplanches; Zanotti, Turicchia, Ghilardi, Guarino; Prati, Giovane (59′ Lipani), Casadei, Baldanzi (95′ Fontanarosa); Ambrosino (68′ Montevago), Esposito (95′ Degli Innocenti). A disp: Zacchi, Sassi; Pisilli, Montevago, Fiumanò, Fontanarosa, Faticanti, Lipani, Degli Innocenti, Pafundi All: Carmine Nunziata

Ammonizioni: Mantilla (C), Puerta (C), Casadei (I), Montevago (I), Prati (I), Salazar (C), Degli Innocenti (I)

Arbitro: Salman Ahmad Falahi

Assistenti: Ramzan Saeed Al Naemi, Majid AL SHAMMARI

Quarto uomo: Mohamed Maarouf Eid Mansour

