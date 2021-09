Video/ Como Ascoli (0-1) gol e highlights, i marchigiani sognano! (Serie B)

VIDEO COMO ASCOLI (RISULTATO 0-1): MARCHIGIANI A PUNTEGGIO PIENO

L’Ascoli fa 3 su 3 in campionato espugnando anche il campo del Como, che per la mole di gioco creata avrebbe però meritato probabilmente un risultato positivo. Buona partenza dei lariani, al 9′ La Gumina prova a sorprendere Leali da posizione defilata ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Al 18′ grande invenzione di Bellemo che manda in porta Cerri, ma il riflesso di Leali sulla conclusione è strepitoso e il pallone viene deviato in angolo. Al 33′ sale in cattedra di nuovo Leali che con un gran riflesso si oppone a una conclusione velenosa di Chajia. Subito dopo finisce di poco alta una girata di La Gumina, cresce la pressione offensiva dei lariani con l’Ascoli che fatica nel ripartire, e al 40′ deve attivarsi di nuovo Leali uscendo a valanga su La Gumina. Al 45′ Cetti lancia nello spazio Iovine sulla cui conclusione il numero uno dell’Ascoli si conferma protagonista.

L’Ascoli prova a partire più aggressivo nel secondo tempo e dopo 2′ Gori deve opporsi a una conclusione di Collocolo. Viene ammonito H’Maidat per un fallo su Fabbrini, Maistro prende il posto di Collocolo ma Leali non deve più fare gli straordinari e i marchigiani guadagnano campo rispetto al primo tempo. Al 27′ Vignali commette fallo su Maistro in area, l’arbitro assegna la massima punizione all’Ascoli: freddo Dionisi dal dischetto che, con una potente conclusione che Gori riesce solo a intuire, sblocca il risultato allo stadio Sinigaglia. Clamorosa nel finale la doppia chance per il pareggio per Gliozzi, doppio colpo di testa allo scoccare del 45′ e pallone finito a lato di pochi centimetri, con Leali che stavolta non avrebbe potuto arrivare sul pallone. L’Ascoli piazza così un importantissimo colpo esterno e sogna guardando la classifica.

Il tecnico del Como, Giacomo Gattuso, esprime grande rammarico per una sconfitta maturata nonostante molte occasioni da gol: “Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, c’è molto rammarico perché abbiamo creato tante occasioni. Peccato per l’episodio del rigore che è quello che ci ha penalizzato perché la squadra ha risposto a tutte le offensive, si è difesa bene e ha attaccato con organizzazione. Il gruppo è in continua crescita, ancora oggi abbiamo dimostrato e stiamo formando sempre più la nostra identità. Abbiamo speso tantissime energie mentali e fisiche, sono contento della prestazione ma allo stesso tempo sono dispiaciuto per i ragazzi. Ritrovare i tifosi è stato bellissimo, finalmente abbiamo respirato calcio vero. La spinta del pubblico in campo si è sentita molto e anche solo il vedere i tifosi sugli spalti ti riempie di energie”.

Andrea Sottil si gode un Ascoli inaspettatamente a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato: “Sono contento per i ragazzi che è giusto che si godano questa terza vittoria, conquistata anche con grande sofferenza. La squadra ha saputo soffrire, anche se noi nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo e potevamo fare meglio, anche se davanti avevamo una signora squadra. Nel secondo tempo ci siamo sciolti e abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni oltre al rigore. Ci siamo difesi con ordine e senza abbassarci troppo, difendendoci bene a livello collettivo. Complimenti ai ragazzi che non era facile. Quando vinci tutto è bello, si crea un ambiente positivo. Allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che troveremo difficoltà. La strada è tracciata, dobbiamo continuare cosi, con umiltà e con la consapevolezza che noi ci siamo, delle nostre capacità, migliorare nell’allenamento rispettando sempre l’avversario. Ci godiamo questa vittoria”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI COMO ASCOLI (da sky.it)

