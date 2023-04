Video/ Como Ascoli (1-1) gol e highlights: alla fine Cerri la butta dentro (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO ASCOLI: PARI INUTILE…

Como e Ascoli perdono probabilmente l’ultimo treno buono per i play-off, pareggiando 1-1 nello scontro diretto in programma al Sinigaglia per la 34^ giornata di Serie B le due squadre si tengono alla larga dai bassifondi della classifica ma restano entrambe lontane dall’ottavo posto. Le prime emozioni arrivano poco dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Ayroldi, quando Ioannou disegna una traiettoria perfetta per la conclusione vincente di Cerri che trafigge Gomis e porta in vantaggio i lariani. Il gol che sblocca la contesa viene però cancellato dal VAR, dal check è emersa una posizione – millimetrica – di fuorigioco che inchioda l’attaccante di proprietà del Cagliari. I padroni di casa non si perdono d’animo, in particolare il numero 27 che scheggia anche il palo a portiere battuto e poi ci prova su punizione trovando l’opposizione di Buchel che si immola con il corpo.

Un primo tempo assolutamente da dimenticare per i piceni che avrebbero firmato con il sangue per andare al riposo in parità, come poi accade effettivamente. Durante l’intervallo negli spogliatoi Breda cerca di scuotere i suoi ragazzi che rientrano in campo con un piglio diverso e già al 52’ Gondo bussa alla porta di Gomis che fa buona guardia in mezzo ai pali.

L’estremo difensore senegalese commetterà poi una sciocchezza colossale quando esce a valanga su Dionisi, inevitabile il contatto tra i due con l’esperto attaccante classe 1987 che accentua la caduta inducendo il direttore di gara a indicare il dischetto, a scanso di equivoci va detto che il rigore ci stava tutto e infatti il VAR si limiterà a confermare la decisione del fischietto di Molfetta. Dagli undici metri l’ex-Frosinone non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti. La reazione del Como non si fa attendere, il nuovo entrato Gabrielloni crossa verso il centro dell’area, Šimić in scivolata non si accorge di avere il braccio largo: questa volta il penalty è in favore dei padroni di casa, ma non è giornata per Cerri che si fa ipnotizzare da Leali. Cerri non si perde mai d’animo, nemmeno quando Parigini scheggia la traversa con un gran colpo di testa, perché sarà un altro fallo di mano, commesso stavolta da Bellusci, a dargli la possibilità di riscattarsi e salvare i suoi dal KO, restituendo un po’ di entusiasmo ai lariani ormai praticamente salvi ma che devono mettersi l’anima in pace: l’assalto alla Serie A è rinviato di almeno un altro anno.

VIDEO COMO ASCOLI 1-1, IL TABELLINO

COMO-ASCOLI 1-1 (0-0)

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (70’ Chajia); Vignali (61’ da Cunha), Arrigoni (61’ Parigini), Bellemo, Iovine, Ioannou (82’ Blanco); Cerri, Cutrone (69’ Gabrielloni). All. Moreno Longo.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati (46’ Adjapong), Botteghin, Šimić, Giordano; Collocolo, Buchel (78’ Giovane), Proia (85’ Eramo); Caligara (82’ Bellusci); Gondo, Dionisi (79’ Mendes). All. Roberto Breda.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 29’ Vignali (C), 39’ Proia (A), 74’ Leali (A), 77’ Buchel (A).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 68’ rig. Dionisi (A), 90’+1’ rig. Cerri (C).

