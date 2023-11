Video/ Como Feralpisalò (2-1) gol e highlights: la risolve Gabrielloni! (Serie B, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO FERALPISALO’: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como supera la Feralpisalò per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Fabregas partono alla grande riuscendo a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Da Cunha, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal suo compagno Cutrone. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoblu falliscono diverse occasioni per raddoppiare con Iovine e soprattutto con Cutrone. Gli ospiti guidati dal tecnico Zaffaroni replicano mancando un paio di opportunità con Parigini al 43′ e La Mantia al 44′.

Nel secondo tempo i verdazzurri, dopo aver rischiato ancora al 48′ per colpa dello scatenato Cutrone, ben disinnescato nella circostanza da Pizzignacco, trovano il gol del pareggio al 52′ per merito di Compagnon di testa capitalizzando il suggerimento dalla sinistra di Letizia. Nell’ultima parte dell’incontro il solito Cutrone si vede annullare un gol all’81’ per fallo dello stesso attaccante nei confronti di Bergonzi. I gardesani rimangono in inferiorità numerica dall’85’ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Letizia, colpevole di uno scontro a muso duro con Baselli a cui viene mostrato il rosso sebbene fosse già stato sostituito. I lariani tornano avanti in maniera definitiva al 90’+3′ con il gol siglato da Gabrielloni, liberato da Iovine.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, oltre ad aver espulso con un rosso diretto sia Baselli da una parte che Letizia dall’altra, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Da Cunha e Baselli da un lato, Parigini e Balestrero dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quattordicesimo turno del campionato cadetto permettono al Como di salire a quota 24 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò non si muove, restando ferma a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO FERALPISALO’: IL TABELLINO

Como-Feralpisalò 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 3′ Da Cunha(C); 52′ Compagnon(F); 90’+3′ Gabrielloni(C).

Assist: 3′ Cutrone(C); 52′ Letizia(F); 90’+3′ Iovine(C).

COMO (3-4-2-1) – Semper; Curto, Barba, Odenthal; Iovine, Baselli, Bellemo, Ioannou; Verdi, Da Cunha; Cutrone, Allenatore: Fabregas.

FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Bergonzi, Camporese, Martella; Parigini, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Letizia; Compagnon, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 13′ Parigini(F); 17′ Da Cunha(C); 68′ Baselli(C); 72′ Balestrero(F);

Espulsi: 85′ Baselli(C); 85′ Letizia(F).

