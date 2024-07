Diretta Como Las Palmas/ Streaming video tv: ecco gli ambiziosi lariani! (amichevole, 20 luglio 2024)

DIRETTA COMO LAS PALMAS: CHE ATTESA PER I LARIANI!

Sarà una bella mattinata quella dedicata alla diretta di Como Las Palmas: l’amichevole della squadra lariana si gioca alle ore 10:30 di sabato 20 luglio 2024 presso il Marbella Football Center, e sarà finalmente l’occasione per vedere all’opera la squadra che dopo 21 anni ha ottenuto la promozione in Serie A, e riparte con enormi ambizioni dovute a una ricchissima proprietà che ha già lasciato intendere di volere e soprattutto potere costruire una squadra che non solo vada a caccia di salvezza, ma possa anche costruire un bel ciclo ammiccando all’Europa.

Per scoprire se sarà così dovremo aspettare, intanto ci sono tante voci sui possibili acquisti del Como ma quelli già ufficializzati non sono ancora troppi; nella diretta di Como Las Palmas vedremo a che punto sia lo stato dell’arte perché i lariani affrontano una squadra della Liga che, da neopromossa, si è salvata con un po’ di fatica ma ha comunque saputo mantenere la massima categoria. Senza indugiare oltre allora andiamo a scoprire o ipotizzare in che modo Cesc Fabregas intenda mettere in campo il primo Como della stagione, leggendo le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI COMO LAS PALMAS IN STREAMING VIDEO TV

È molto probabile che una diretta tv di Como Las Palmas non sia disponibile: l’amichevole della squadra lariana non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, e dunque non dovrebbe essere a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere informazioni utili sul match e sul Como potrete comunque consultare, liberamente e senza costi, le pagine ufficiali che la società mette a disposizione sui social network: in particolare consigliamo gli account di Facebook e X.

PROBABILI FORMAZIONI COMO LAS PALMAS

Sarà 4-2-3-1 per Fabregas nella diretta Como Las Palmas, e proviamo a indovinare una possibile formazione iniziale. Schieriamo tra i pali il giovane Ghidotti che farà staffetta con Semper e Vigorito, poi al centro della difesa ecco Goldaniga e Alberto Dossena con Odenthal e Federico Barba di rincalzo, sulle corsie laterali potremmo vedere Kovacik e Marco Sala e un centrocampo nel quale il posto davanti alla difesa lo potrebbero prendere Bellemo e Abildgaard, qui a dire il vero non sono ancora tantissimi numericamente e il Como si può affidare anche all’esperienza di Baselli.

Sulle fasce invece ecco Strefezza in ballottaggio con Kerrigan e Da Cunha che sull’altro versante potrebbe avere la maglia, in posizione centrale giocherebbe Verdi che però si può alternare con Chajia per un tandem certamente di qualità, infine per il ruolo di prima punta c’è grande attesa per Belotti che per il momento, al netto delle indiscrezioni che sono emerse e che ancora emergono, rimane il primo grande acquisto che il Como sia riuscito a portare a segno in questa intensa estate di calciomercato.











