CALCIOMERCATO COMO, ARRIVA VARANE

Il calciomercato Como è senza dubbio tra i più interessanti dell’intera Serie A. Partiamo innanzitutto con il ricordare che Cesc Fabregas non solo è stato promosso a capo-allenatore, ma è stato blindato con un quadriennale.

Una volta messo in archivio il discorso tecnico, il Como ha chiuso l’affare Varane. L’ex difensore di Real Madrid e Manchester United, campione del mondo con la Francia, è pronto a trasferirsi per la prima volta in Serie A.

A dare la notizia era stato già qualche settimana fa in esclusiva Fabrizio Romano che, durante questa trattativa, ha aggiornato i tifosi comaschi senza mai perdere ottimismo per un’operazione divenuta infine realtà.

CALCIOMERCATO COMO, OTTIMISMO PER MIRETTI

Il calciomercato Como è alla ricerca anche di colpi più “giovani” dal punto di vista anagrafico. I vari Belotti, Reina, Moreno e Varane daranno sicuramente una grande mano in ottica d’esperienza, ma arriverà anche qualche acquisto meno datato.

Secondo il Corriere dello Sport, il nome di Fabio Miretti rappresenta la prima scelta per il centrocampo comasco. Di recente, il giocatore del vivaio della Juventus ha rinnovato con i bianconeri fino al 2028 e ora cercano una valida soluzione in prestito.

Parma e Genoa sono da più tempo sulle tracce del classe 2003, ma ultimamente il Como si è inserito con grande vigore. Infatti, il quotidiano sportivo vedere i biancoblu proprio come i favoriti assoluti alla corsa a Miretti.