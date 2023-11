Video/ Como Lecco (0-0) highlights: reti bianche nel derby (28 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO LECCO: SINTESI

Il derby lombardo tra Como e Lecco termina a reti bianche. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Chajia serve Da Cunha, il tiro da fuori area è debole. Da angolo ci arriva Barba di testa, palla fuori di poco! Chajia scende sulla sinistra e serve Da Cunha in area, salva tutto Caporale in scivolata. Verdi salta due avversari e calcia, bravo Saracco a tenere la sfera. Lepore la mette in mezzo per Crociata che calcia a botta sicura, Semper si supera devando la sfera sul palo. Lemmens a porta vuota la mette alta! Verdi mette una grande palla per Cutrone in area, il centravanti al volo non inquadra la porta. Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Como Lecco (risultato finale 0-0) streaming video tv: Semper salva su Eusepi (28 novembre 2023)

Verdi per Cutrone, il diagonale di pochissimo fuori. Il Lecco cerca di colpire in contropiede! Novakovich punta l’avversario e calcia, Semper salva con i piedi. Cutrone riceva la sfera fuori area, due passi e tiro, palla ancora fuori di poco. Lepore in mezzo da punizione, Caporale di testa colpisce l’incrocio dei pali! Eusepi ha sui piedi la palla della vittoria! Lasciato da solo in area trova la risposta di Semper! Termina il match.

Video/ Cremonese Lecco (1-0) gol e highlights: decide Castagnetti nel primo tempo (Serie B, 25 novembre 2023)

IL TABELLINO DI COMO LECCO

COMO: Semper A. (Portiere), Curto M., Odenthal C., Barba F., Sala M. (dal 33′ st Ioannou N.), Bellemo A. (dal 18′ st Kone B. L.), Abildgaard O., Da Cunha L. (dal 18′ st Iovine A.), Verdi S. (dal 17′ st Gabrielloni A.), Chajia M. (dal 40′ st Cerri A.), Cutrone P.. A disposizione: Blanco A., Cassandro T., Mustapha S., Rispoli F., Solini M., Vignali L., Vigorito M. (Portiere) Allenatore: Fabregas C..

LECCO: Saracco U. (Portiere), Lemmens M. (dal 37′ st Giudici L.), Celjak V., Bianconi A. (dal 26′ st Marrone L.), Caporale A., Ionita A., Degli Innocenti D. (dal 30′ st Buso N.), Sersanti A., Lepore F., Novakovich A. (dal 26′ st Eusepi U.), Crociata G.. A disposizione: Agostinelli V., Battistini M., Boci B., Bonadeo L. (Portiere), Di Stefano L., Galli G., Pinzauti L., Tordini M. Allenatore: Bonazzoli E..

Video/ Como Feralpisalò (2-1) gol e highlights: la risolve Gabrielloni! (Serie B, 25 novembre 2023)

Ammonizioni: al 24′ st Kone B. L. (Como), al 38′ st Gabrielloni A. (Como) al 22′ st Bianconi A. (Lecco), al 32′ st Sersanti A. (Lecco), al 35′ st Crociata G. (Lecco).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO LECCO













© RIPRODUZIONE RISERVATA