Video/ Como Reggiana (2-2) gol e highlights: rimonta strepitosa dei granata! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO REGGIANA (2-2): LA PARTITA

Un punto che vale oro per la Reggiana, conquistato in rimonta contro un ottimo Como per oltre un’ora di gioco. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia, in questa gara valida per la seconda giornata di Serie B, i padroni di casa partono fortissimo e trovano il vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco: pennellata di Iovine che taglia tutta l’area di rigore, Fiamozzi si addormenta ed il cipriota Ioannou è bravissimo a tagliare in mezzo e chiudere l’azione con estrema freddezza. I granata provano una timida reazione, ma le occasioni più ghiotte continua a crearle la squadra lombarda, fermata soltanto dal palo in occasione del tentativi di Cutrone. Meravigliosa la sua conclusione.

Nel secondo tempo i comaschi partono nuovamente col botto, e trovano il raddoppio dopo appena due minuti: sponda di Iovine e tiro al volo meraviglioso di Cerri, che la incastra all’angolino, dove Bardi non può assolutamente intervenire. Questa volta la reazione degli avversari è convincente, e la gara viene riaperta al 54esimo: Pettinari ha risolto un batti e ribatti in area trovando il varco giusto per battere a rete. Caparbio il calciatore granata, che prima di testa si fa murare, e successivamente sfonda la porta con il mancino. Nel finale entra Verdi, che impegna subito Bardi, ma al 90esimo la formazione allenata da Alessandro Nesta trova il pari insperato grazie al rigore preciso di Vido. Da segnalare la grande reazione degli emiliani.

COMO: Semper A., Vignali L., Odenthal C., Barba F., Ioannou N. (dal 35′ st Sala M.), Iovine A. (dal 14′ st Kone B. L.), Abildgaard O. (dal 28′ st Verdi S.), Bellemo A., Chajia M. (dal 14′ st Kerrigan L.), Cutrone P., Cerri A. (dal 29′ st Mustapha S.). A disposizione: Vigorito M., Baselli D., Cassandro T., Curto M., Da Cunha L., Gabrielloni A., Scaglia F. Allenatore: Longo M..

REGGIANA: Bardi F., Fiamozzi R., Romagna F., Marcandalli A., Pieragnolo E., Nardi F. (dal 18′ st Girma N.), Cigarini L. (dal 18′ st Kabashi E.), Bianco A., Portanova M. (dal 33′ st Vergara A.), Pettinari S. (dal 43′ st Varela Djamanca M.), Lanini E. (dal 33′ st Vido L.). A disposizione: Satalino G., Sposito A., Cavallini G., Libutti L., Nuhu S., Rozzio P.Allenatore: Nesta A..

Reti: al 4′ pt Ioannou N. (Como) , al 2′ st Cerri A. (Como), al 9′ st Pettinari S. (Reggiana) , al 45′ st Vido L. (Reggiana) .

Ammonizioni: al 36′ st Kone B. L. (Como), al 38′ st Bellemo A. (Como), al 44′ st Mustapha S. (Como) al 15′ st Marcandalli A. (Reggiana), al 45’+5 st Bianco A. (Reggiana).

