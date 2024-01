Video/ Como Spezia (4-0) gol e highlights: doppietta di Da Cunha! (Serie B, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO SPEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como supera lo Spezia per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico D’Angelo si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con un colpo di testa impreciso di Nikolaou ed all’8′ con Verde, incappando nella parata di Semper. I padroni di casa allenati da mister Roberts replicano al 10′ con un tiro di Gabrielloni deviato in corner da Nikolaou. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Roberts crescono centrando per due volte il palo con Cutrone tra il 22′ ed il 27′ prima di riuscire a passare in vantaggio al 27′ grazie alla rete messa a segno da Da Cunha, su assist di Abildgaard.

Lo stesso Cutrone trova poi il gol del raddoppio al 37′ anche per merito del suggerimento offertogli da Da Cunha. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti i biancoblu suonano nuovamente la carica al 50′ quando Zoet si salva sul tiro di Gabrielloni deviato da Nikolaou. Nemmeno il loro compagno Blanco combina di meglio verso il 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi allungano con Gabrielloni al 59′, liberato dal secondo assist vincente di Abildgaard, e chiudono i conti calando il poker definitivo con Da Cunha, bravo a completare la doppietta personale, al 63′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Baroni, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Abildgaard da un lato ed Amian dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno del campionato cadetto permettono al Como di salire a quota 38 nella classifica della Serie B mentre lo Spezia non si muove, rimanendo fermo a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO SPEZIA: IL TABELLINO

Como-Spezia 4 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 27′, 63′ Da Cunha(C); 37′ Cutrone(C); 59′ Gabrielloni(C).

Assist: 27′ Abildgaard(C); 37′ Da Cunha(C); 59′ Abildgaard(C); 63′ Sala(C).

COMO (3-4-1-2) – Sempre; Barba, Curto, Odenthal; Blanco, Bellemo, Abildgaard, Sala; Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni. Allenatore: Roberts.

SPEZIA (4-3-3) – Zoet; Amian Gelashvili, Nikolaou, Elia; Cassata, S. Esposito, Bandinelli; Verde, P. Esposito, Antonucci. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Niccolò Baroni (sezione di Firenze).

Ammoniti: 72′ Abildgaard(C); 79′ Amian(S).

