Video/ Copenaghen Siviglia (0-0) highlights: brutta gara e pareggio giusto

VIDEO COPENAGHEN SIVIGLIA (0-0): ZERO GOL E POCHE EMOZIONI

Una delle più partite più scialbe di emozioni di questa seconda giornata di Champions League è stata quella andata in scena in Danimarca in casa del Copenaghen. Le aspettative della vigilia erano ben altre vista la propensione di entrambe le squadre ad offendere. Invece ne è uscita fuori una partita senza troppi patemi.

Prima parte di gara meglio i padroni di casa che però non si rendono mai pericolosi. Verso il finale di primo tempo sale il ritmo del Siviglia ma anche in questo caso nessuna occasione clamorosa da segnalare. Nella ripresa meglio gli spagnoli che ci provano soprattutto dalla distanza con Isco. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto.

VIDEO COPENAGHEN SIVIGLIA (0-0): PARI CHE NON SERVE A NESSUNO

Leggendo la classifica del girone G di Champions League è possibile notare come alla fine il pareggio per 0-0 non serve a nessuno. Sia il Siviglia che il Copenaghen muovono la classifica dopo la sconfitta delle prima giornata, ma non come volevano. Restano in fondo mentre il Manchester City vola a punteggio pieno.

A 3 punti resta anche il Borussia Dortmund uscito sconfitto dalla trasferta nel Regno Unito sotto alla rete dell’ex, ovvero di Haaland che ormai sta entrando ad ogni gara nel tabellino. Il norvegese è davvero in splendida forma e anche questa sera che sembrava sottotono, è poi riuscito a metterci lo zampino vincente, questa volta contro la sua ex squadra che lo ha lanciato nell’olimpo del calcio. Questa potrà essere davvero la stagione della consacrazione definitiva dopo alcuni anni dove va in doppia cifra con estrema facilità.

VIDEO COPENAGHEN SIVIGLIA, IL TABELLINO

Copenaghen: Ryan; Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen; Zeca, Stamenic; Falk, Johanneson, Daramy; Claesson.

Siviglia: Dmitrovic; Carmona, Gudelj, Kike Salas, Alex Telles; Rakitic, Fernando, Delaney; En-Nesyri, Isco, Lamela.

