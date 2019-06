Video/ Corea del sud Senegal (3-2 dcr): highlights e gol, coreani in semifinale

Si è dovuto andare alla roulette dei calci di rigore per decidere la quarta semifinalista di questi mondiali Under 20, ma come si vede nel video di Corea del Sud Senegal U20, sono stati infine i ragazzi del ct Jung Yong ad aver avuto la meglio col risultato di 3-2. Tornando alla sfida dobbiamo senza dubbio segnalare un match davvero divertente, dove il Senegal era stato a lungo a un passo dal successo finale: proprio gli africani sono i primi a farsi avanti nelle marcature col gol di Diagne al 37’. Nel secondo tempo per assistiamo al rilancio della Corea del sud che trova prima il pari su rigore al 62’ con Lee Kaging e poi di nuovo riesce a rispondere alla rete di Niane, all’ottavo minuto di recupero con Lee Ji Sol. Davvero ricchi di gol anche i tempi supplementari, dove hanno quindi trovato la via del gol Cho Young Wook al 96’ e il senegalese Ciss al 120 minuto. Ai rigori infine segnaliamo che gli errori di Ndiaye e Diagne si sono rivelati fatali per la compagine africana, anche se va detto che neppure i coreani si sono dimostrati infallibili dal dischetto.

IL TABELLINO

COREA DEL SUD SENEGAL U20: 3-2 dcr (2-2 dopo tempi regolari, 3-3 dopo supplementari)

Reti: 37’ Diagne (S), 62’ Lee Kagin (C), 76’ Niane (S), 90+8’ Lee Ji Sol (C), 96’ Cho Young Wook (C), 120’ Ciss (S)

Rigori: C Jung Min (sbagliato), S Danfa, C Cho Young Wook (sbagliato), S Mbow (sbagliato), C Eom Won Song, S Ciss, C Jun, S Ndyaye (Sbagliato), C oh Se Hun, S Diagne (sbagliato)

COREA DEL SUD: Lee, Hwang, Lee Jaeik, Lee Jisol, Kim, Jeon, Oh, Lee Kangin, Park, Jeong, Choi

SENEGAL: D.Ndiaye, M.Ndiaye, Cavin, Aw, Sagna, Diounkou, Cisse, Niane, Niang, Badji, Ciss

Arbitro: l. Gonzalez

Note: ammoniti, 75’ Lee (C), 81’ Diagne (S), 115’ Danfa (S), 115’ Aw (S), Ndiaye (S).

