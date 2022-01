Video/ Cosenza Ascoli (1-3) gol e highlights: tris dei bianconeri (Serie B)

VIDEO COSENZA ASCOLI 1-3 : PRIMO TEMPO

Cosenza Ascoli termina con il risultato di 1-3. Nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, i bianconeri conquistano i tre punti grazie ai gol messi a segno da Collocolo, Caligara e Iliev, che possiamo vedere nel video degli highlights. Per l’Ascoli si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella dello scorso turno conquistata sul campo della Ternana. La squadra di Andrea Sottil resta quindi in zona playoff. Continua invece il periodo negativo per il Cosenza, che perde la seconda gara di fila, quarta nelle ultime cinque giornate. La squadra di Roberto Occhiuzzi resta così in zona playout. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match.

Il primo tempo si apre con la partenza sprint dell’Ascoli. I marchigiani fin dai primi minuti si spingono in avanti nel tentativo di sbloccare il risultato. Ci riescono al 6′ minuto. Saric scarica verso il centro per Bidaoui, apertura sulla destra per l’accorrente Collocolo, che due passi si fa trovare pronto e realizza il gol dello 0-1. Il Cosenza si fa vedere al 14′, con la conclusione violenta di Boultam che termina di poco a lato. Alla mezz’ora Ascoli vicino al raddoppio. Bidaoui sguscia via sulla sinistra, entra in area di rigore e scarica un potente tiro che si stampa in pieno sul palo. E’ l’ultima occasione del primo tempo, che si conclude quindi sul punteggio di 0-1 in favore degli ospiti.

VIDEO COSENZA ASCOLI 1-3 : SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Cosenza prova a reagire, con i calabresi che si spingono in avanti nel tentativo di riportare il risultato in parità. La prima occasione della ripresa è però dell’Ascoli. Al 48′ lo scatenato Bidaoui appoggia centralmente per Saric. Il centrocampista dall’altezza dell’area di rigore calcia alto. Al 52′ si complica la partita del Cosenza: Bittante colpisce Bellusci al volto e viene ammonito per la seconda volta, lasciando i calabresi in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Cosenza trova il pareggio al 56′. Rimessa laterale battuta da Vallocchia verso il centro dell’area di rigore. Tsadjout devi la palla di testa, beffando Leali, è 1-1. Il gol subito fa svegliare la squadra di Sottil, che si riversa in avanti cercando di riportarsi in vantaggio. L’assedio ospite si concretizza al 70′, quando Bidaoui viene atterrato in area da Tiritiello. Sul dischetto va Caligara che sigla il gol dell’1-2. All’86’ l’Ascoli la chiude definitivamente con la rete di Iliev su assist di Bidaou. La partita si conclude quinti con il punteggio finale di 1-3.

VIDEO COSENZA ASCOLI 1-3 : IL TABELLINO

RETI: 6′ Collocolo (A), 56′ aut. Tsadjout (A), 72′ rig. Caligara (A), 86′ Iliev (A).

COSENZA (4-3-1-2): Matosevic – Bittante, Hristov, Rigione, Liotti – Carraro (72′ Florenzi), Palmiero, Situm (46′ Vallocchia), Boultam (72′ Caso), Millico, Pandolfi (52′ Tiritiello). All. Occhiuzzi.

ASCOLI (4-3-2-1): Leali – Baschirotto, Bellusci, Quaranta, Falasco (92′ D’Orazio), Collocolo, Saric (83′ Buchel), Caligara, Bidaoui (92′ Palazzino), Eramo (66′ Iliev), Tsadjout (83′ De Paoli). All. Sottil.

