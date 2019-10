Video/ Cosenza Chievo (1-1): highlights e gol. Tanta delusione al San Vito

Pari inutile al San Vito nella nona giornata del campionato di Serie B: nel video di Cosenza Chievo vediamo bene che il triplice fischio finale fissa l’1-1 finale, che concedendo solo un punto a testa non salva i rossoblu dalle acque agitate di fiondo classifica e nè porta i clivensi ai gradini che contano della graduatoria. Tornando alla sfida ecco che poi di fatto si decide tutto nel primo tempo: è nei primi 45 minuti che si registrano i gol di Esposito per il Chievo al 8^ di gioco come quello di Bruccini, che alò 35’ ha ben sfruttato l’assist di Baez. Nel secondo tempo ben poco accade invece in campo: si segnala però il gol annullato per fuorigioco sempre per Bruccini e e l’occasione da gol di Obi su colpo di testa (su calcio d’angolo), al cui sfera è andata di poco fuori. Dopo pure i 4 minuti di recupero concessi dalla direzione arbitrale, la sfida al San Vito per la cadetteria termina con molti rimpianti in entrambi gli spogliatoi.

IL TABELLINO

COSENZA-CHIEVO 1-1 (1-1 pt)

COSENZA (4-3-3): Perina 6, Bittante 6 (36’ st Corsi sv), Capela 6, Idda 6.5, Legittimo 6, Sciaudone 5.5, Kanoutè 7.5, Bruccini 7, Carretta 6.5 (26’ st Pierini sv), Rivière 6 (26’ st Litteri sv), Baez 6.5. All.: Braglia 6

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper 6, Dickmann 6, Vaisanen 5.5, Cesar 5.5, Cotali 5.5 (32’ st Frey sv), Garritano 6 (41’ st Bertagnoli sv), Obi 6.5, Esposito 6.5, Pucciarelli 5.5 (1’ st Segre 5.5), Meggiorini 6, Rodriguez 5.5. All.: Marcolini 6.

ARBITRO: Marini di Roma 6

RETI: 8′ pt Esposito, 36’pt Bruccini.

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni, spettatori 6700. Ammoniti: Dickmann, Braglia, Sciaudone, Cesar, Esposito, Idda. Angoli 7-4. Recupero: 0′; 4′. Osservato un minuto di raccoglimento per la morte di alcuni giovani tifosi del Cosenza.

CLICCA QUI PER IL VIDEO COSENZA CHIEVO, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA