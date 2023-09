Video/ Cosenza Cremonese (1-2) gol e highlights: Coda regala il successo ai suoi (Serie B, 26 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA CREMONESE: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla la Cremonese supera in trasferta il Cosenza per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Caserta tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con una conclusione dalla distanza di Cimino ribattuta tra i pali da Sarr. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Stroppa si fanno vedere in avanti verso il 39′ quando il colpo di testa di Abrego termina di poco a lato dello specchio della porta avversaria. I rossoblu non stanno a guardare e replicano al 40′ cogliendo un palo con Tutino.

Nel secondo tempo i lombardi suonano la carica e riescono a passare in vantaggio al 61′ grazie alla rete messa a segno da Collocolo, su assist di Castagnetti. Tuttavia, i calabresi trovano il gol del pareggio immediatamente al 63′ per merito di Mazzocchi, autore di un colpo di testa vincente su lancio di Calo. Nell’ultima parte dell’incontro i grigiorossi tornano avanti con il gol siglato di testa da Coda, capitalizzando il suggerimento di un ottimo Sernicola dalla corsia di sinistra.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Fontanarosa, Canotto e Tutino da un lato, Lochoshvili dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo settimo turno del campionato cadetto permettono alla Cremonese di salire a quota 10 nella classifica della Serie B scavalcando in questo modo i diretti avversari di giornata del Cosenza, rimasti appunto fermi a 7 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA CREMONESE: IL TABELLINO

Cosenza-Cremonese 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 61′ Collocolo(Cr); 63′ Mazzocchi(Co); 79′ Coda(Cr).

Assist: 61′ Castagnetti(Cr); 63′ Calo(Co); 79′ Sernicola(Cr).

COSENZA (4-2-3-1) – Micai; Cimino, Fontanarosa, Venturi, Sgarbi; Voca, Calò; Marras, Tutino, Canotto; Forte. Allenatore: Caserta.

CREMONESE (3-5-2) – Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Abrego, Sernicola; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 1′ Lochoshvili(Cr); 31′ Fontanarosa(Co); 80′ Canotto(Co); 90′ Tutino(Co).

