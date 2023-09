DIRETTA COSENZA CREMONESE/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 13 (Serie B, 26 settembre 2023)

DIRETTA COSENZA CREMONESE: I LUPI STANNO BENE!

La diretta del match Cosenza Cremonese presenta due formazioni che si sono affrontate la bellezza di 13 volte. Cosenza che domina la sfida con 7 successi risponde la Cremonese con 6 vittorie. Nessun pareggio tra queste due formazioni. La prima volta che le due formazioni si sono trovate contro all’interno di un campo di gioco è stato nel 1996, risultato di 2-3 per i calabresi che poi si imposero anche nelle tre volte successive rispettivamente con risultati di 2-1, 0-3 e 2-0.

Dopo 15 anni dall’ultima volta le due formazioni, nel 2014, si sono riaffrontate: Cremonese che ha avuto la meglio con il risultato di 3-2. Nelle ultime quattro sfide la Cremonese ha sempre vinto contro il Cosenza, l’ultima volta nel 2022. Vantaggio firmato da Larrivey del Cosenza; doppietta di Gaetano e autogol di Vaisanen. (Marco Genduso)

DIRETTA COSENZA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Cremonese sarà fornita dalla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Serie B: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport 251, dunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio (in alternativa l’evento è disponibile in pay per view per i clienti “tradizionali”). Ricordiamo poi che il campionato cadetto è garantito anche dalla piattaforma DAZN: visione qui in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Cosenza Cremonese sarà in diretta dallo stadio San Vito alle ore 18:15 di martedì 26 settembre: si gioca per la settima giornata nel campionato di Serie B 2023-2024. Turno infrasettimanale intrigante: il Cosenza sta bene e lo ha dimostrato anche venerdì, andando a vincere sul campo del Palermo e portandosi così a 8 punti in classifica. L’obiettivo principale rimane la salvezza, anche per questo il bottino raccolto fino a questo momento è importante per evitare una grande rimonta come nella scorsa stagione, rimonta che adesso potrebbe più non avvenire.

La Cremonese ha già cambiato allenatore: da Davide Ballardini a Giovanni Stroppa che ha aperto con un 2-2 contro l’Ascoli, il passo non è del tutto negativo (7 punti) quindi l’esonero ci dice delle ambizioni di una società che vuole immediatamente tornare in Serie A. Tra poco scopriremo quello che succederà nella diretta di Cosenza Cremonese; intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CREMONESE

Fabio Caserta medita un po’ di turnover per Cosenza Cremonese: in difesa Sgarbi per Meroni e magari Rispoli per Cimino, a completare il reparto ecco Venturi e il terzino sinistro D’Orazio con Micai in porta. A centrocampo potrebbero giocare Voca e Mattia Viviani, dunque uno tra Calò e Zuccon (più probabile quest’ultimo) resterà fuori, Marras e Simone Mazzocchi sono invece candidati a coprire le corsie esterne ma qui occhio a Canotto, matchwinner al Barbera, che reclama una maglia così come Praszelik, che potrebbe giocare davanti per uno tra Francesco Forte e Tutino.

Stroppa perde Quagliata per squalifica: a sinistra può andare Zanimacchia con Ghiglione sull’altro lato, poi in difesa Ravanelli può prendere il posto di Antov con la conferma di Lochoshvili e Bianchetti a protezione di Mouhamadou Sarr, in mezzo invece Majer e Pickel sono alternative a Castagnetti e Collocolo. Buonaiuto e Vazquez sono insidiati dallo stesso Majer e da Sekulov sulla trequarti, Massimo Coda ovviamente è strafavorito per l’attacco ma le altre opzioni della Cremonese sono Daniel Ciofani, Okereke e Tsadjout, dunque possibile anche un cambio di modulo per agire con il 3-4-3.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Cosenza Cremonese, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 7^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,05 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 2,40 volte la cifra investita su questa sfida.











