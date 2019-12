Video/ Cosenza Empoli (1-0): highlights e gol. Pari mancato per Muzzi

Nel lunch match della 18^ giornata della Serie B, sono i lupi di Braglia a festeggiare il successo e i tre punti contro gli azzurri: come si vede nel video di Cosenza e Empoli però il risultato ci pare abbastanza bugiardo. Se è vero che nel corso del primo tempo come nella prima parte della ripresa gli azzurri non hanno offerto grandi scintille, mentre i padroni di casa a San Vito hanno ben approfittato delle poche chance di gol create (al 12’ Baez ha firmato la rete della vittoria), va anche detto che nel finale gli ospiti sono stati amaramente beffati dalla direzione arbitrale. Dopo infatti qualche azione interessante di fronte alla difesa del Cosenza e pur essendo rimasti in dieci per l’espulsione di Laribi, al 83’ Ricci va in gol colpendo la traversa ma la rete non viene riconosciuta dalla direzione arbitrale, benchè il pallone fosse ampiamente oltre la line della porta del Cosenza. E’ dunque un brutto pari mancato quello che i fan dell’Empoli lamentano al triplice fischio finale, oltre che l’ennesimo KO della squadra di Muzzi, che scivola sempre più vicina alla zona rossa della classifica della serie B.

IL TABELLINO

COSENZA EMPOLI 1-0 (1-0 pt)

Marcatori: 12′ Baez (C).

Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Monaco (85′ Capela), Legittimo; Corsi (78′ Bittante), Bruccini, Broh, D’Orazio; Machach (66′ Pierini), Rivierè, Baez. All.: Braglia.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli, Pirrello, Romagnoli, Nikolaou, Veseli; Frattesi (43′ Dezi), Ricci, Fantacci (68′ Laribi); Bajrami (78′ Stulac); Mancuso, La Gumina. All.: Muzzi.

Arbitro: Sig. Pezzuto.

Ammoniti: Bruccini (C), Monaco (C), La Gumina (E), D’Orazio (C), Pirrello (E), Laribi (E).

Espulsi: Laribi (E).

CLICCA QUI PER IL VIDEO COSENZA EMPOLI, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA