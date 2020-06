Video/ Cosenza Entella (2-1): highlights e gol. Buon esordio per Occhiuzzi!

Il video di Cosenza Entella ci racconta dell’ottimo successo rimediato dai bruzi in casa nella 29^ giornata di Serie B, la prima del campionato cadetto dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Andando a controllare le azioni salienti della sfida, che si è giocata a porte chiuse, ecco che è fin dal primo tempo che i rossoblu impongono il proprio dominio. Nella prima frazione di gioco infatti il Cosenza di Occhiuzzi trova presto il vantaggio col risultato di 2-0, grazie alle reti occorse rispettivamente al 31’ e al 35’ e che hanno visto le firme di Bruccini e Carretta. Si fa dunque subito in salta la sfida per la formazione ligure, che pur avendo fatto vedere buone cose nel primo tempo, ora deve attendere la ripresa e un bel giro di cambi dalla panchina per riprovare seriamente ad aggredire la difesa avversaria. Al via del secondo tempo non mancano le buone azioni da gol da parte di entrambe le formazioni: è però solo nel finale che i bruzi, in carenza di ossigeno concedono troppo spazio agli avversari che ne approfittano e al 93’ trovato il gol con Poli. L’impresa del numero 33 di Boscaglia però serve a poco e al triplice fischio finale è meritata festa per gli uomini di Occhiuzzi, che davvero non potevano ritornare in campo in maniera migliore.

IL TABELLINO

Cosenza-Virtus Entella 2-1 (PT 2-0)

Marcatori: 30′ Bruccini (C), 36′ Carretta (C), 93′ Poli (V)

Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Schiavi (68′ Capela), Legittimo; Casasola, Kanouté (91′ Broh), Bruccini, D’Orazio (82′ Bittante); Carretta (82′ Bahlouli), Riviere (69′ Asencio), Baez. All. Occhiuzzi.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini (46′ Borra); Settembrini, Pellizzer, Poli, Sala (85′ Currarino); Dezi, Paolucci, Mazzitelli (57′ Toscano); Schenetti; Morra (67′ Rodriguez), De Luca (57′ Mancosu). All. Boscaglia.

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: 21′ Dezi (V), 24′ Idda (C), 68′ Bruccini (C), 90′ Kanouté (C)

Espulsi: 97′ Asencio (C)

