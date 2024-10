VIDEO COSENZA JUVE STABIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo San Vito-Gigi Marulla le compagini di Cosenza e Juve Stabia non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu cercano di iniziare bene la partita proponendosi in attacco subito intorno all’8′ con una conclusione di Ricciardi bloccata comunque senza affanno da Thiam. I minuti passano ed i gialloblu spezzano l’equilibrio di partenza trovando il gol del vantaggio al 17′ per merito di Maistro, su assist di Pierobon.

Gli uomini di mister Alvini reagiscono e, dopo aver fallito un paio di occasioni interessanti con Ricciardi al 25′ e Kouan al 35′, riescono a pareggiare al 38′ grazie a Ricciardi, assistito da Ricci e proprio questi due mancano poi il bis già al 44′. Nel secondo tempo la storia del match rimane invariata e le Vespe sollecitano Micai alla parata con una giocata di Folino al 49′.

Nel finale i Lupi sbattono contro l’estremo difensore Thiam con Ciervo al 59′ e con Strizzolo al 62′ e neanche Rizzo Pinna va quindi a segno al 64′. Le cose si complicano per i silani dal 65′ a causa dell’espulsione per rosso diretto segnalata dal VAR nei confronti di Hristov ed al 70′ Maistro sfiora la doppietta per i campani.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, oltre ad aver espulso Hristov tra i padroni di casa con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente D’Orazio al 6′, Caporale al 29′, Mazzocchi al 68′ e Strizzolo al 78′ da un lato, Ruggero al 6′ e Folino al 64′ dall’altro. Il punto conquistato in questo decimo turno del campionato cadetto permette al Cosenza di raggiungere quota 7 ed alla Juve Stabia di salire a 15 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

